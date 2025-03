Mkhitaryan graziato ancora: diffidato da 6 turni, entra così e niente giallo

L' Inter ha vinto a fatica in casa contro l' Udinese , nonostante un primo tempo in pieno controllo e chiuso con il risultato di 2-0 , perché nella ripresa i friulani hanno messo paura ai nerazzurri. Alla fine il successo della squadra di Inzaghi è arrivato con il 2-1 ma grazie anche a un prodigioso Sommer a salvare su Lucca e Solet in pieno recupero. Ma se il risultato è andato in archivio senza particolari episodi, fa discutere la mancata ammonizione di Mkhitaryan per il gioco pericoloso su Kristensen e non è la prima volta.

Mkhitaryan, fa discutere il mancato giallo

L'armeno è andato nel tentativo di colpire il pallone in rovesciata, ma ha finito per colpire con violenza e, soprattutto, imprudenza la testa del difensore dell'Udinese. Kristensen è rimasto a terra per qualche minuto ed è stato soccorso dallo staff medico dei friulani. Per fortuna non ha avuto particolari problemi perché è riuscito a rientrare e finire la gara. In tutto questo, però, Chiffi non gli ha sventolato nessun cartellino giallo e, ovviamente, il Var non poteva intervenire a meno di un possibile cartellino rosso.

A far discutere è proprio la mancata ammonizione perché il centrocampista dell'Inter è in diffida e avrebbe saltato, al pari di Barella, la gara di sabato 5 aprile contro il Parma al Tardini. Non è la prima volta che accade perché è successo esattamente un mese fa nel match contro il Genoa. In quel caso, Mkhitaryan, è entrato in ritardo su Miretti ma anche lì nessuna ammonizione e la settimana successiva l'Inter è andato al Maradona per giocarsi una sfida importante per lo scudetto.

Inzaghi, furia con Chiffi

Un finale accesso e intenso in cui è stato coinvolto anche Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter ha protestato con veemenza contro Chiffi per un fallo non fischiato su Correa a metà campo. Attimi di tensione perché il tecnico è entrato abbondantemente in campo per inveire verso il direttore di gara che non ha fatto altro che estrarre il cartellino rosso. Dopo qualche secondo, in cui anche i collaboratori hanno cercato di calmarlo, ha fatto segno alla sua squadra di darsi una sveglia per i minuti finali, e poi è sceso negli spogliatoi.

Al termine della gara l'allenatore dei nerazzurri ha commentato l'episodio: "Finale intenso sì, rischiavamo di non vincere una partita dopo un grandissimo primo tempo in cui meritavamo più dei due goal. Non abbiamo approcciato bene nel secondo tempo e dopo il goal di Solet abbiamo perso lucidità e distanze, abbiamo smesso di giocare. Mi ero arrabbiato ma espulsione giusta, mi ero arrabbiato sul fallo non dato a Correa. L'adrenalina gioca brutti scherzi".