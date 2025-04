"L'azionarato popolare avrebbe salvato Zhang. Triplete Inter? Non ne parlo ma..."

MILANO - Anche Carlo Cottarelli, economista di fama mondiale, nonché ideatore di Interspac e ammiratore del modello Bayern, stasera sarà a San Siro per tifare i nerazzurri: “In Germania è andata bene, adesso vediamo il ritorno, c’è il rischio di essere troppo entusiasti e sarebbe pericolosissimo. Loro sono forti e per quanto riguarda l’azionariato popolare restano una delle fonti di ispirazione, anche se non l’unica ovviamente, visto che in Germania ci sono i club, che per legge, vengono sostenuti a 360° dai tifosi”. La sua Inter però sogna in grande.“Lothar Matthaus ha detto che vincerà il Bayern, io penso proprio di no, poi è chiaro che all’andata ai tedeschi era mancato qualcosa dal punto di vista della conclusione: è tutto da vedere insomma... che il percorso della Champions sarebbe difficile visto che avremmo eventualmente il Barcellona”. Già però che possa pensare a ipotetici avversari, denota fiducia. “Io ho sempre fiducia nell’Inter, ma col Bayern rimane una partita molto difficile”“.