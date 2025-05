“Champions all’Inter, Lautaro-Thuram la coppia più forte al mondo, Mkhitaryan Pallone d’Oro”

"Lautaro-Thuram la coppia più forte del momento"

Cosa pensa delle semifinali tra Inter e Barcellona?

“Per vedere un 7-6 su due partite, la gente si è divertita. Poteva succedere qualsiasi cosa, in qualsiasi momento. I nerazzurri però si sono guadagnati sul campo la finale”.

Anche Lautaro e Thuram sono stati determinanti.

“Loro due si trovano a meraviglia, sono complementari, hanno forza, capacità fisica, doti tecniche. Posseggono qualcosa di particolare, amano giocare insieme, si cercano, è difficile trovare questo tipo di attaccanti oggigiorno. Lavorano per la squadra, per aggredire l’avversario e sono letali sottoporta. Sono una coppia fortissima, forse la più forte in assoluto in questo momento”.

Vede qualcuno che all’Inter o al Psg possa vincere il Pallone d’Oro?

“Se l’Inter vincesse la finale penso che Lautaro Martinez possa essere un pretendente forte per trofeo. Poi io, parlo a livello personale, darei il riconoscimento sempre a Mkhitaryan. L’armeno è fortissimo, un giocatore pazzesco, che ha portato una qualità, visione, lettura: è incredibile! Dall’altra parte, pur non sapendo se possa essere da pallone d’oro, devo dire che Dembelè ha fatto davvero molto bene, lo aspettavano da anni e ha dimostrato in questa stagione le sue qualità”.

Lei è anche doppio ex di Torino e Inter. Come vede il match di domenica?

“Il Torino è una squadra difficile da affrontare, che non regala niente a nessuno. Sarà una partita combattuta e complicata per l’Inter”.