Calhanoglu, fuga dall'Inter: apertura al Fenerbahce, Mourinho lo aspetta

MILANO - Malgrado le parole di fermezza del presidente Beppe Marotta e dell'ad Piero Ausilio , il futuro di Hakan Calhanoglu tiene sempre banco. La telenovela dell'addio del turco, in seguito all'interesse del Galatasaray, sembrava essersi chiusa dopo le dichiarazioni dei dirigenti nerazzurri ("Calhanoglu resta con noi", "Importante sottolineare che non ha mai chiesto di andare via dall'Inter"). Ma ora un'altra squadra turca starebbe pensando ad Hakan: il Fenerbahce. Dalla Turchia riportano che il presidente del club Ali Koc avrebbe contattato in prima persona l'ex Milan per informarsi sulla sua disponibilità al trasferimento con relativa richiesta d'ingaggio.

Calhanoglu, cosa succede ora

La squadra di Mourinho sarebbe, inoltre, anche disposta a dare la fascia di capitano a Calhanoglu che al momento è sotto contratto con i nerazzurri fino a giugno 2027 con un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti all'anno. Il Galatasaray non ha mai formulato ufficialmente un'offerta per il turco, mentre la posizione dei nerazzurri sul prezzo per un'eventuale cessione è chiara: solo per 30 milioni di euro. Il Fenerbahce, al momento, sarebbe pronto ad offrirne 20 ma resta da capire come si evolverà la situazione in casa Inter. Quella di Hakan è sicuramente la vicenda più spinosa da sistemare per l'Inter, a maggior ragione dopo il confronto a distanza con Lautaro nato al triplice fischio del ko contro il Fluminense al Mondiale per Club. Alle durissime parole del capitano ("Chi non vuole restare se ne deve andare") il centrocampista turco aveva risposto con un lungo post social tirando un'altra stoccata: "Un vero leader non cerca colpevoli". Il Fenerbahce, tra le altre cose, starebbe continuando a guardare in Serie A anche per monitorare la situazione di Dusan Vlahovic. L'attaccante, ormai fuori dal progetto Juve e destinato a lasciare il club, avrebbe incontrato la dirigenza della squadra di Mourinho a Bodrum.