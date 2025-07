"Vlahovic-Fenerbahce, altro incontro": la voce dalla Turchia

La Juventus è stata chiara: Vlahovic non è più al centro del progetto . I dirigenti lo hanno dimostrato anche con l'acquisto di David . Tudor ha il suo pacchetto offensivo con Yildiz a prendersi i riflettori e anche Conceicao che continuerà ad essere un'arma sullla trequarti e sulla destra, dopo l'accordo raggiunto con il Porto . E sta andano avanti anche la trattativa per Sancho . Dusan dopo la brutta stagione conclusa con 17 gol tra tutte le competizioni e tante prestazioni negative, non ha convinto la società. Il suo contratto scade nel 2026 e questa è l'ultima occasione per la Vecchia Signora per cercare di guadagnare qualcosa dalla sua cessione. L'esigenza del club è anche di liberarsi da uno stipendio pesante (12 milioni netti all'anno) e a tal proposito Commoli e la dirigenza avrebbero proposto al giocatore anche la risoluzione del contratto. Ma nelle ultime ore un'altra squadra si sarebbe proposta: il Fenerbahce di Mourinho.

Fenerbahce su Vlahovic, un nuovo incontro

L'attaccante serbo nelle scorse ore ha pubblicato una storia in cui sembrava in viaggio. Dalla Turchia è subito rimbalzata la voce, con i giornalisti locali esperti di mercato come Ersin Albayarak, che hanno parlato di un probabile incontro con il giocatore della Juventus. Vlahovic, stando sempre ai media turchi, avrebbe incontrato a Bodrum la dirigenza del Fenerbahce. E questo interesse da parte del club confermerebbe ancora una volta il legame tra la SuperLig e la Serie A, che è diventato negli anni sempre più solido e la trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per Osimhen va in questa direzione. Mourinho, attuale tecnico dei gialloblù, non vuole essere da meno dei rivali. Conosce bene Dusan: lo ha visto da vicino nel campionato italiano e ha saputo apprezzarne pregi e difetti. La certezza è che la punta serba deve trovarsi una sistemazione e la Tuchia è una possibilità.