Inter, grana Asllani: cessione fatta ma lui rifiuta la destinazione e blocca il mercato

La stagione dell' Inter è pronta a ripartire. Il club nerazzurro è reduce dalla partecipazione al Mondiale per Club, motivo per cui non sono ovviamente in programma amichevoli nel breve periodo. Il primo match di questo precampionato è fissato, infatti, per l'8 agosto alle ore 20:00, contro il Monaco dell'ex Juventus Paul Pogba , tentato dal ritorno in Serie A da una vecchia conoscenza ai tempi del Manchester United: il portiere della Fiorentina, David De Gea . Ad ogni modo, oggi ad Appiano Gentile si sono radunati i giocatori che hanno terminato la scorsa stagione da infortunati. Tra questi figurano: Piotr Zielinski , Benjamin Pavard - fresco di matrimonio in Costiera Amalfitana con l'attrice francese Kleofina Pnishi -, Yann Bisseck e colui che è da tempo finito al centro delle voci di calciomercato: Hakan Calhanoglu . Il 26 luglio verrà completato l'organico a disposizione del tecnico nerazzurro Chivu dando ufficialmente inizio alla nuova stagione. Ciò che sta però facendo discutere nelle ultime ore è sicuramente l'ennesima vicenda di calciomercato, legata questa volta ad un altro centrocampista: Kristjan Asllani .

Asllani-Inter ai titoli di coda

Il futuro di Asllani è ormai lontano dall'Inter. Il centrocampista albanese classe 2002 è reduce da una stagione tutt'altro che entusiasmante in termini di numeri e presenze, durante la quale ha racimolato 30 presenze tra campionato e Champions League - 22 in Serie A e 8 in Europa -, con due gol e due assist all'attivo. Ad ogni modo, la società nerazzurra ha sciolto le riserve in merito a quello che sarà il suo futuro: Asllani è sul mercato, ed è considerato al 100% in uscita. Il nazionale albanese non sembrerebbe rientrare all'interno del progetto tecnico di Chivu, motivo per cui la società nerazzurra è al lavoro per cercare quanto prima una sistemazione al centrocampista. Le intenzioni del calciatore, però, non sembrano combaciare con quelle dell'Inter: Asllani ha, infatti, rifiutato l'allettante proposta ricevuta dal Betis Siviglia, club spagnolo reduce dalla finale di Conference League disputata contro il Chelsea di Enzo Maresca, dalla quale però è uscito sconfitto. La società nerazzurra è rimasta spiazzata dal rifiuto di Asllani, il quale avrebbe reso nota la sua volontà di restare in Italia, anche per ragioni familiari, con l'Inter che punterà comunque a cederlo ad una cifra compresa tra i 15 ed i 20 milioni di euro, in attesa di ulteriori offerte. Soldi che potrebbero inevitabilmente tornare utili per un clamoroso colpo in entrata per i nerazzurri: quello di Ademola Lookman dall'Atalanta.