Thuram ha messo la testa a posto: l'avvio super con l'Inter e la risposta a papà Lilian e Khéphren

Una nuova arma

La ripartenza è stata invece fulminante e all’insegna di una nuova abilità: il colpo di testa. Perché, oltre a quello di San Siro contro il Toro, c’è stato quello dello Stadium contro la Juve e i due di mercoledì sera ad Amsterdam. Praticamente quella che era un po’ la sua debolezza è diventata la sua specialità. Quasi come se avesse preso ripetizioni durante le (brevi) vacanze estive per essere preparato a settembre e prendere un bel voto al primo test. Invece pare di no, almeno da quanto dichiarato dallo stesso attaccante alla Uefa. «Non mi sono allenato sui corner, ma è uno dei nostri punti di forza». Sarà, ma intanto Chivu si gode un giocatore che promette, vista la partenza, di migliorare il record personale di marcature. La parte più difficile semmai sarà continuare a mantenere questo passo supersonico con i gol. Nella passata stagione Thuram si è vistosamente inceppato nella seconda metà dell’anno - qualcuno si ricorda la battuta un po’ velenosa di Bastoni proprio alla prima di campionato, quando aveva detto che Marcus era «andato in vacanza negli ultimi sei mesi»?

È comunque una manna per Chivu avere a disposizione un Thuram così ‘caldo’ in un momento in cui Lautaro non è al top. Il capitano ieri ha lavorato in palestra, mentre oggi dovrebbe tornare a lavorare in gruppo, così come Darmian, che non ha partecipato alla trasferta di Champions per una lombalgia e che ieri ha lavorato ancora a parte. I due puntano a essere tra i convocati contro il Sassuolo. Thuram invece contro il Sassuolo ha giocato una volta sola, a San Siro nella stagione 2023/24, e non ha segnato - aveva però fornito l’assist a Dumfries. Il match finì con la vittoria degli emiliani. L’obiettivo dell’attaccante potrebbe essere quello di sbloccarsi e magari anche di festeggiare una vittoria dell’Inter, stavolta.