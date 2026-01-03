Inter a un passo da Cancelo: accordo tra le parti ma c'è un ostacolo da superare, la Juve osserva

Via gli ultimi dubbi: l’Inter ha deciso di aprire le porte al ritorno - in prestito secco per sei mesi - di Joao Cancelo. L’operazione non è ancora chiusa, il giocatore portoghese, che ha rotto con Simone Inzaghi e l’Al-Hilal, deve ancora sciogliere le ultime riserve visto che in ballo ci sono il Barcellona - la prima scelta di Cancelo appena ha deciso di lasciare l’Arabia -, la Juventus (suo altro ex club) e il Benfica, però a Milano c'è ottimismo e i dirigenti hanno nel frattempo definito i termini dell’operazione con il club di Riad che verserà gran parte dell’ingaggio che il terzino portoghese dovrà percepire fino al 30 giugno, ovvero 9 milioni, con l’Inter che ne pagherà circa 3.5-4.
La formula
Come scritto, si tratterà di un prestito secco, senza nessun diritto di riscatto in estate - quando i nerazzurri punteranno Palestra -, ma la palla è fra i piedi di Cancelo e del suo agente Jorge Mendes, perché il giocatore avrebbe gradito tornare a Barcellona (dove è stato nel ’23-24), ma proprio ieri Flick ha spiegato come i blaugrana fra un terzino e un centrale, abbiano probabilmente più bisogno del secondo (senza dimenticare i problemi finanziari della società). Inoltre, l’Inter potrebbe garantire a Cancelo - sei gare ufficiali con l’Al-Hilal fra settembre e dicembre - maggiore minutaggio da qui a maggio in vista anche del Mondiale, sia per l’infortunio occorso a Dumfries (l’olandese ne avrà fino a inizio marzo e a destra c’è solo Luis Henrique di ruolo), sia per la possibilità del portoghese di giocare anche a sinistra, dando il cambio a Dimarco e permettendo così a Chivu di utilizzare maggiormente Carlos Augusto come alternativa all’iper utilizzato Bastoni.
Fiducia in Luis Henrique
L’Inter, che ha comunque fiducia in Luis Henrique e non vorrebbe penalizzare l'investimento da 25 milioni complessivi fatti in estate, ha dunque rotto gli indugi per consegnare a Chivu un giocotore di qualità, di grande esperienza internazionale, in grado quindi di alzare il livello della squadra nella seconda metà di stagione. I nerazzurri hanno accelerato sulla Juventus - non del tutto fuori dai giochi, comunque -, però si aspettano una risposta definitiva da Cancelo entro l’inizio della prossima settimana. Marotta e Ausilio non vogliono andare oltre, col rischio poi che Barcellona o altri club entrino in gioco. Dentro o fuori in quattro-cinque giorni, una settimana al massimo. Se Cancelo darà l'ok, la trattativa andrà probabilmente in porto, anche se Inter e Al-Hilal stanno parlando anche di un viaggio a percorso inverso. Inzaghi, infatti, vorrebbe un rinforzo in difesa e ha chiesto uno fra Acerbi e De Vrij.
Il Gala sempre su Calha
L'Inter non sta facendo muro, anzi, e darebbe il via libera a fronte di un piccolo indennizzo (entrambi sono in scadenza di contratto a giugno). In caso di partenza, non ci sarebbe un intervento in difesa - al momento, magari a fine gennaio cambieranno le considerazioni (Muharemovic del Sassuolo resta il preferito) -, visto che, come scritto, Carlos Augusto potrebbe essere utilizzato di più nei tre dietro e presto tornerà a disposizione anche Darmian.
Per altro, a proposito di "senatori", dalla Turchia, oltre ai rumors su Frattesi e il Fenerbahce, il quotidiano "Milliyet" ha ricominciato a parlare dell'interesse del Galatasaray per Calhanoglu. Il club di Istanbul vuole inserire un centrocampista e il nerazzurro è in prima fila rispetto ai vari Onyedika, Ugarte ed Ederson. Il Gala sarebbe pronto a offrire 12 milioni, pochi per pensare di strappare oggi Calhanoglu all'Inter. In estate, qualora arrivasse un'offerta simile (meglio 15), col contratto del regista che scadrà nel 2027, l'operazione potrebbe invece prendere corpo.
Via gli ultimi dubbi: l’Inter ha deciso di aprire le porte al ritorno - in prestito secco per sei mesi - di Joao Cancelo. L’operazione non è ancora chiusa, il giocatore portoghese, che ha rotto con Simone Inzaghi e l’Al-Hilal, deve ancora sciogliere le ultime riserve visto che in ballo ci sono il Barcellona - la prima scelta di Cancelo appena ha deciso di lasciare l’Arabia -, la Juventus (suo altro ex club) e il Benfica, però a Milano c'è ottimismo e i dirigenti hanno nel frattempo definito i termini dell’operazione con il club di Riad che verserà gran parte dell’ingaggio che il terzino portoghese dovrà percepire fino al 30 giugno, ovvero 9 milioni, con l’Inter che ne pagherà circa 3.5-4.
La formula
Come scritto, si tratterà di un prestito secco, senza nessun diritto di riscatto in estate - quando i nerazzurri punteranno Palestra -, ma la palla è fra i piedi di Cancelo e del suo agente Jorge Mendes, perché il giocatore avrebbe gradito tornare a Barcellona (dove è stato nel ’23-24), ma proprio ieri Flick ha spiegato come i blaugrana fra un terzino e un centrale, abbiano probabilmente più bisogno del secondo (senza dimenticare i problemi finanziari della società). Inoltre, l’Inter potrebbe garantire a Cancelo - sei gare ufficiali con l’Al-Hilal fra settembre e dicembre - maggiore minutaggio da qui a maggio in vista anche del Mondiale, sia per l’infortunio occorso a Dumfries (l’olandese ne avrà fino a inizio marzo e a destra c’è solo Luis Henrique di ruolo), sia per la possibilità del portoghese di giocare anche a sinistra, dando il cambio a Dimarco e permettendo così a Chivu di utilizzare maggiormente Carlos Augusto come alternativa all’iper utilizzato Bastoni.