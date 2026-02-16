Moratti irreale, reinventa così Bastoni: “Simulazione entusiasta, povero ragazzo. La Juve esagera”

MILANO - L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti , intervenuto a 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, ha parlato delle polemiche post Inter-Juventus e sulla simulazione di Bastoni che ha poi provocato l'espulsione di Kalulu : "Le simulazioni mi infastidiscono, hanno fatto venire la noia. Quella dell'altra sera è una simulazione entusiasta: Bastoni ha fatto un salto incredibile dopo un allungamento del braccio dell'avversario, che ha messo nelle condizioni Bastoni di approfittarne. Il ragazzo si è entusiasmato su questa possibilità, risolta in un'ingiustizia, perché l'altro giocatore non aveva fatto un fallo grave - aggiunge - Non so cosa sia passato per la mente a Bastoni in quel momento, certamente ora è in mezzo a una bufera. Povero ragazzo, spero passi in fretta. Chivu chiaramente l'ha difeso pubblicamente, magari a tu per tu gli avrà detto qualcosa". Moratti non si aspetta provvedimenti dal ct Gattuso : "Credo che farà a meno di castigarlo. Per Bastoni già è un castigo tutto l'attacco . Se ci si mette anche Gattuso, che già non ha una Nazionale fortissima... Mi sembra non valga la pena".

Scudetto già in tasca?

In attesa del recupero tra Milan e Como, i nerazzurri comandano la classifica a +8 sui rossoneri: "Mi sembra che l'Inter stia facendo tutto quello che era necessario fare, ma anche molto di più Il cambio di allenatore aveva creato dubbi e invece questi dubbi sono spariti. L'Inter dovrebbe essere sulla strada buona, non diciamo di più, ma è già tanto - aggiunge - L'importante è non illudersi mai e non pensare mai di essere arrivati alla fine. Fino all'ultimo minuto tutto è sempre in pericolo, per vincere bisogna soffrire fino in fondo"

Fattore Chivu

Sul nuovo allenatore ed il suo impatto: "Allenatore molto serio. Somiglia a Mourinho più di quanto si possa pensare: attento ai particolari e costantemente vicino ai giocatori. Aver avuto Mourinho gli è servito".

La telefonata del presidente Elkann a Gravina

Infine un commento sul confronto avvenuto telefonicamente tra il presidente della Juventus e quello della FIGC: "Sono cambiati i tempi. Adesso la Juve si lamenta, fa la vittima, è un fatto nuovo. Mi pare abbiano esagerato nelle proteste come se fosse una vittima terribile del calcio italiano, ma la storia non la ricorda così. Proteste normali ma fanno venire in mente vecchie storie"