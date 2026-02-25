“Se ti butti a terra…”, “Senza pazzia”, “Soffre le gerarchie”: la figuraccia Inter su Sky

Contro ogni pronostico, il Bodo-Glimt ha battuto l'Inter sia all'andata che al ritorno e ha eliminato i nerazzurri dalla Champions League. Un risultato inatteso sulla carta, ma che rispecchia alla perfezione quanto visto in campo (e anche la Juve dovrà fare una prestazione titanica, parola di Del Piero). Dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha commentato: "L'Inter ha fatto giocate ma senza essere veloce. Non c'è stato nessuno in grado di dribblare l'avversario, pochi cambi di cambio. Nel primo tempo ha giocato molto sulla destra, calci d'angolo ma mai pericoli. Dimarco pensavo potesse essere l'uomo in più ma non è stato mai servito".
Capello contro il calcio italiano: "Problema di ritmo"
Il problema secondo l'ex allenatore è il ritmo a cui gioca l'Inter e in generale tutte le squadre italiane: "Il calcio italiano gioca sotto ritmo. Quando le squadre italiano incontrano squadre che pressano e giocano, non hanno la qualità e l'abitudine a giocare ad alti ritmi e commettono degli errori. In questo momento non siamo abituati a essere aggressivi, perché nel calcio italiano vengono subito fermati, si buttano a terra e queste cose. Noi giochiamo sotto ritmo e quando succede diventa difficile essere pericolosi".
Pandev non ci sta: "Ok la qualità, ma ci vuole grinta"
Dagli studi di Sky ha detto la sua anche un ex interista come Goran Pandev, che ha criticato l'atteggiamento messo in campo dalla squadra di Chivu: "Ok la qualità, ma ci vuole anche la grinta. Il Bodo è forte e l'Inter stasera non ha creato tantissimo. Ha avuto qualche palla sui calci piazzati, ma troppo poco per ribaltare il risultato".
Bergomi deluso dall'Inter: "Mai dato l'impressione di poter segnare"
Da bordocampo hanno commentato la partita anche Bergomi e Di Marzio. L'ex difensore ha detto: "Devo fare i complimenti a questa squadra, il Bodo mi ha impressionato. Bravi, forti fisicamente, hanno concesso poco. Quando l'Inter affronta queste squadre vengono fuori i difetti strutturali della squadra, come che non saltano l'uomo. Ma lo sappiamo. È mancata quell'energia giusta, quella voglia di stare dentro alla partita. Pio ci sta, Thuram fa fatica. L'Inter ha avuto forse più azioni, ma la partita l'hanno fatta sempre loro. Non ha mai dato l'impressione di poter fare gol e ribaltarla. Gli scorsi anni quando andava oltre è perchè l'Inter era squadra. Oggi ha trovato di fronte una formazione che è più squadra, con più energia".
Di Marzio ha quindi aggiunto: "Grande compattezza e voglia di fare la storia da parte del Bodo. Sottolineo anche una grande compostezza nei festeggiamenti. Non sono rimasti 30 minuti in campo, hanno vinto anche fuori dal campo. Così come i tifosi dell'Inter, tranne quelli che al 73' sono usciti dallo stadio, gli altri hanno applaudito i giocatori sotto la curva. De Vrij, Acerbi e gli altri non più giovanissimi si sono messi a lavorare a fine partita. Avrebbero potuto dire no, ma c'è grande cultura del lavoro".
Condò contro Thuram: "Non sta facendo una grande stagione". E Boban...
Secondo Paolo Condò, a sprecare una chance importante è stato Marcus Thuram: "Non sta facendo una grande stagione e ha perso un'occasione per avere una riscossa (le pagelle di Inter-Bodo). Su Thuram grava un po' la rapidità con cui Pio Esposito ha scalato le gerarchie. Magari da un punto di vista inconscio. Perché c'è una domanda che aleggia: l'anno prossimo qual è la coppia titolare di attaccanti? Secondo me Lautaro e Pio. E secondo me Thuram avverte questa concorrenza interna che probabilmente si aspettava più lenta. Non è riuscito a dare il colpo d'ala nella partita in cui era maggiormente richiesta".
L'ex Milan Boban ha quindi risposto: "Non posso essere forte come Paolo (Condò ndr) che dice che ci vuole un cambio generale, ma quello che è preoccupante secondo me, anche leggendo le dichiarazioni di Barella, è che non c'era quella pazzia di passare il turno. Non c'era quella cattiveria agonistica vista negli scorsi anni e si è visto in campo. Troppo scolastica, seria e corretta, ma manca quel qualcosa. Se non hai un plus non passi le partite, anche contro un avversario nettamente inferiore. Mai uno contro uno, poi Bonny e Sucic hanno svegliato la squadra con uno spirito diverso, ma gli altri non avevano quel qualcosa in più".
