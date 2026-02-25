“Se ti butti a terra…”, “Senza pazzia”, “Soffre le gerarchie”: la figuraccia Inter su Sky

Contro ogni pronostico, il Bodo-Glimt ha battuto l'Inter sia all'andata che al ritorno e ha eliminato i nerazzurri dalla Champions League . Un risultato inatteso sulla carta, ma che rispecchia alla perfezione quanto visto in campo ( e anche la Juve dovrà fare una prestazione titanica, parola di Del Piero ). Dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha commentato: " L'Inter ha fatto giocate ma senza essere veloce . Non c'è stato nessuno in grado di dribblare l'avversario, pochi cambi di cambio. Nel primo tempo ha giocato molto sulla destra, calci d'angolo ma mai pericoli. Dimarco pensavo potesse essere l'uomo in più ma non è stato mai servito".

Capello contro il calcio italiano: "Problema di ritmo"

Il problema secondo l'ex allenatore è il ritmo a cui gioca l'Inter e in generale tutte le squadre italiane: "Il calcio italiano gioca sotto ritmo. Quando le squadre italiano incontrano squadre che pressano e giocano, non hanno la qualità e l'abitudine a giocare ad alti ritmi e commettono degli errori. In questo momento non siamo abituati a essere aggressivi, perché nel calcio italiano vengono subito fermati, si buttano a terra e queste cose. Noi giochiamo sotto ritmo e quando succede diventa difficile essere pericolosi".

Pandev non ci sta: "Ok la qualità, ma ci vuole grinta"

Dagli studi di Sky ha detto la sua anche un ex interista come Goran Pandev, che ha criticato l'atteggiamento messo in campo dalla squadra di Chivu: "Ok la qualità, ma ci vuole anche la grinta. Il Bodo è forte e l'Inter stasera non ha creato tantissimo. Ha avuto qualche palla sui calci piazzati, ma troppo poco per ribaltare il risultato".