Lautaro Martinez a nudo in chat: s'inchina al difensore Juve, svela il sogno Inter e le sue condizioni

Pochi giorni alla sfida tra Milan e Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20:45, e Dazn ha offerto una nuova esperienza aifan e tifosi nerazzurri facendoli interagire con Lautaro Martínez, grazie anche alla collaborazione con The Residency. Il capitano dell’Inter ha risposto in diretta alle domande dei fan collegati da ogni parte del mondo grazie a una nuova funzione interattiva dell’app. Per oltre 45 minuti l’attaccante argentino ha chiacchierato con i sostenitori toccando diversi temi, dal calcio alla sua vita privata. Un momento di confronto informale che ha mostrato il lato più autentico del numero 10 interista, tra ricordi di carriera e pensieri alla vigilia di uno dei match più attesi della stagione.
Verso il derby: le condizioni e il rapporto con i tifosi
Durante la chat, il capitano nerazzurro ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio. I progressi, ha spiegato, stanno arrivando gradualmente: "Giorno dopo giorno meglio!! Grazie". Nonostante non possa scendere in campo, Lautaro ha confermato che sarà comunque presente al derby di Milano, anche se soltanto sugli spalti. Un’assenza che per lui pesa molto, come ha ammesso con ironia: "Vorrei essere in campo (ride ndr)". Nel dialogo con i fan è emerso ancora una volta il suo forte legame con il club e con la tifoseria interista. Alla domanda su come descriverebbe la sua Inter con una sola parola, la risposta è stata semplice ma intensa: "Pasión". Un sentimento che riassume il rapporto speciale costruito con il pubblico nerazzurro nel corso degli anni. Lautaro ha raccontato che sentirsi amato dai tifosi rappresenta una delle soddisfazioni più grandi della sua carriera.
San Siro, Racing e l’emozione di indossare la fascia
Ripensando ai momenti vissuti con la maglia dell’Inter, l’attaccante argentino ha ricordato l’emozione della prima volta a San Siro da capitano. Un momento che per lui resta indelebile: "Emozione pura inspiegabile come ogni gol che segno in quello stadio". Il Meazza è ormai diventato una casa per Lautaro, proprio come lo è stato in Argentina lo stadio del Racing Club, conosciuto come El Cilindro de Avellaneda. Due luoghi simbolici che rappresentano le tappe fondamentali della sua carriera. Dal debutto nel calcio argentino alla consacrazione in Europa, il percorso dell’attaccante è stato segnato da un legame profondo con le maglie indossate. Un rapporto fatto di passione, responsabilità e senso di appartenenza. Proprio questo attaccamento lo ha portato a diventare uno dei leader più amati della squadra.
I momenti difficili e i consigli al giovane Lautaro
Nel corso della chiacchierata non sono mancati riferimenti anche ai momenti più complicati della carriera. Lautaro ha ricordato in particolare gli infortuni al metatarso e alla caviglia vissuti durante i Mondiali, periodi che hanno messo alla prova la sua determinazione. Tuttavia ha sottolineato come le difficoltà più dure siano state spesso di carattere personale piuttosto che sportivo. Guardando indietro, il capitano interista ha immaginato cosa direbbe oggi al giovane attaccante che muoveva i primi passi al Racing. Il messaggio è semplice ma molto chiaro: "Che ripeta tutto quello che sta facendo Lautaro dell'Inter. Con lavoro, umiltà e rispetto". Tra i ricordi più emozionanti della sua carriera spicca naturalmente la vittoria del Mondiale con l’Argentina. Lautaro ha riassunto quel momento con poche parole ma molto significative: "Io che alzo la Coppa del Mondo". Indimenticabile anche il "gol in finale contro la Colombia", decisivo per la conquista della sedicesima Coppa America dell’Argentina. Per celebrare quell’impresa ha mostrato in diretta ai fan alcune foto dei trofei della sua “vetrina”. Un gesto semplice ma molto apprezzato dai tifosi collegati.
Tra sogni futuri, avversari e passioni personali
Lautaro si è detto orgoglioso anche del posto che occupa nella storia dell’Inter come uno dei migliori marcatori di sempre del club. Un traguardo che lui stesso non si sarebbe aspettato: "Non avrei mai immaginato di essere in quel posto!! Ma con il lavoro e il sacrificio tutto si ottiene". Nonostante i tanti successi già raggiunti, il capitano nerazzurro ha un sogno ancora da realizzare: "La Champions League". Nel corso della carriera ha affrontato molti dei difensori più forti del calcio internazionale, ma quando gli è stato chiesto il più difficile da superare non ha avuto dubbi: "Bremer" della Juventus. Parlando invece del giocatore più forte con cui abbia mai condiviso il campo o contro cui abbia giocato, la risposta è stata inevitabile: Lionel Messi, definito semplicemente "il migliore in assoluto". Fuori dal campo Lautaro ama trascorrere il tempo nel quartiere Brera, dove ha anche aperto un ristorante. Tra i piatti preferiti ha citato il risotto alla milanese e la cotoletta, mentre tra pizza e sushi sceglie senza esitazione la prima. Appassionato di vini, predilige il Malbec argentino del 2022 e nel mondo delle auto ammette di avere una preferenza per Lamborghini rispetto a Ferrari. La sua energia più grande, però, resta la famiglia: la moglie Agustina Gandolfo e i figli hanno avuto, come ha raccontato lui stesso, "un impatto positivo al 100%" sulla sua carriera.
Bremer Mvp di febbraio
Il premio di miglior giocatore del mese di febbraio, assegnato tramite i voti dei tifosi su Juventus.com, è stato conquistato proprio da Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha iniziato il mese in modo brillante, firmando una doppietta – la prima con la maglia bianconera – nella larga vittoria esterna contro il Parma. Una prestazione che ha dato il via a settimane intense per la Juventus, impegnata in una serie di sfide ravvicinate e di alto livello. Nel corso del mese Bremer è stato costretto anche a fermarsi per alcuni giorni a causa di un infortunio, ma questo non ha compromesso il suo contributo complessivo alle prestazioni della squadra.
Bremer premiato prima della sfida con il Pisa
Il riconoscimento di EA Sports MVP of the Month verrà consegnato a Bremer prima della prossima gara casalinga della Juventus. La premiazione è prevista all’Allianz Stadium in occasione della partita contro il Pisa, in programma sabato 7 marzo alle 20:45. Il difensore riceverà così l’omaggio del pubblico bianconero per le prestazioni offerte nel corso di febbraio. Nonostante alcune difficoltà fisiche, il brasiliano ha dimostrato ancora una volta la sua importanza nello scacchiere juventino. Il premio rappresenta un ulteriore riconoscimento per il suo rendimento e per il ruolo sempre più centrale all’interno della squadra.
