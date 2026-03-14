"Bastoni orgoglio nostro": l'incredibile striscione dei tifosi dell'Inter

Le scuse di Bastoni

Il difensore dell'Inter dopo la clamorosa simulazione che ha fatto ingiustamente cacciare Kalulu dal campo aveva ammesso le sue colpe così: "Sono voluto venire qui perché si è parlato tanto, molto, più di quello che pensassi e immaginassi, di quello che è successo sabato. Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo. Quello che ho sentito io è stato un contatto con il mio braccio che rivedendo è stato molto accentuato. Sono qui per ammetterlo e prendermi la responsabilità. Quello che però mi dispiace è il mio comportamento successivo. Un essere umano ha il diritto di sbagliare ma l'altrettanto dovere di riconoscerlo. Detto ciò non pensavo di creare così tanto scalpore, ho notato anche tanta falsità e finto perbenismo. Ho sentito tanti addetti ai lavori dire cose che non stanno ne in cielo e ne in terra. Ringrazio chi ha detto le cose giuste, ovvero che ho sbagliato. Personalmente non mi ha segnato più di tanto, mi dispiace ma sono capace di gestire tutto. Sono dispiaciuto per mia moglie e mia famiglia, mia moglie ha visto minacce di morte e mi dispiace anche per l'arbitro La Penna perché ha subito le stesse cose. Mentalmente sto molto bene, è successa la stessa cosa a parti inverse contro il Liverpool, il mister è stato coerente a dire la stessa cosa".