"Bastoni orgoglio nostro": l'incredibile striscione dei tifosi dell'Inter

MILANO - Dopo lo spiacevole episodio di Inter-Juventus Alesandro Bastoni è diventato il bersaglio di tutte le tifoserie di Serie A (e anche in Champions League), i tifosi nerazzurri hanno voluto mostrare il loro sostegno al giocatore. Durante la partita contro l'Atalanta la Curva Nord ha esposto uno striscione con scritto "Bastoni orgoglio nostro" recita lo striscione accompagnato da alcuni cori dedicati proprio al 26enne bergamasco recente candidato per un importante riconoscimento di fair play.
Il premio per Bastoni
Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha proposto il nome del difensore nerazzurro per la Rosa Camuna, la più alta onorificenza assegnata dalla Regione. La candidatura nasce proprio dal comportamento tenuto dal giocatore dopo le critiche ricevute. Bastoni, finito nel mirino dei tifosi di molte squadre per la simulazione nel contatto con Kalulu durante Inter-Juventus del 14 febbraio, ha deciso di ammettere pubblicamente l’accaduto. Secondo Romani, il calciatore ha saputo "riconoscere pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità".
Kalulu cornuto e mazziato
L'onorificenza a Bastoni ha ovviamente fatto discutere. Ne ha parlato anche Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile e Presidente dello Juventus Club 'Amici del Pirellone Gianluca Vialli' di Regione Lombardia: "Lungi da me fare polemica nei confronti di chi ha candidato Bastoni alla massima onorificenza della Lombardia. Tutto è lecito e possibile. Credo però che le scuse tardive del calciatore non rappresentino certamente un valore positivo né possano diventare un esempio di rispetto per il gioco, gli avversari e i tifosi, come ho letto nella motivazione dei proponenti". Infine: "Piuttosto, per metterla sull’ironico, a questo punto credo che si possa proporre il povero Kalulu come vincitore morale del Premio ‘Cornuto e mazziato’: espulso per un fallo che non ha commesso e che in più deve vedere il protagonista della simulazione, appunto Bastoni, addirittura osannato e proposto per un premio di lealtà e correttezza…".
Bastoni, i fischi
Insomma, l'episodio Bastoni-Kalulu continuerà a far discutere a lungo. È passato un mese esatto dal discusso derby d'Italia che i nerazzurri hanno vinto in quel modo, e da quel momento il difensore dell'Inter è stato fischiato praticamente da ogni tifoseria avversaria. Prima a Lecce, poi a Como e successivamente (quasi scontato) anche nel derby perso contro il Milan. Nonostante ci sia anche chi, come Fabregas, ha provato a proteggerlo anche dall'esterno: "Succede perché gioca nella squadra più forte d'Italia, ma è un bravissimo ragazzo".
Le scuse di Bastoni
Il difensore dell'Inter dopo la clamorosa simulazione che ha fatto ingiustamente cacciare Kalulu dal campo aveva ammesso le sue colpe così: "Sono voluto venire qui perché si è parlato tanto, molto, più di quello che pensassi e immaginassi, di quello che è successo sabato. Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo. Quello che ho sentito io è stato un contatto con il mio braccio che rivedendo è stato molto accentuato. Sono qui per ammetterlo e prendermi la responsabilità. Quello che però mi dispiace è il mio comportamento successivo. Un essere umano ha il diritto di sbagliare ma l'altrettanto dovere di riconoscerlo. Detto ciò non pensavo di creare così tanto scalpore, ho notato anche tanta falsità e finto perbenismo. Ho sentito tanti addetti ai lavori dire cose che non stanno ne in cielo e ne in terra. Ringrazio chi ha detto le cose giuste, ovvero che ho sbagliato. Personalmente non mi ha segnato più di tanto, mi dispiace ma sono capace di gestire tutto. Sono dispiaciuto per mia moglie e mia famiglia, mia moglie ha visto minacce di morte e mi dispiace anche per l'arbitro La Penna perché ha subito le stesse cose. Mentalmente sto molto bene, è successa la stessa cosa a parti inverse contro il Liverpool, il mister è stato coerente a dire la stessa cosa".
MILANO - Dopo lo spiacevole episodio di Inter-Juventus Alesandro Bastoni è diventato il bersaglio di tutte le tifoserie di Serie A (e anche in Champions League), i tifosi nerazzurri hanno voluto mostrare il loro sostegno al giocatore. Durante la partita contro l'Atalanta la Curva Nord ha esposto uno striscione con scritto "Bastoni orgoglio nostro" recita lo striscione accompagnato da alcuni cori dedicati proprio al 26enne bergamasco recente candidato per un importante riconoscimento di fair play.
Il premio per Bastoni
Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha proposto il nome del difensore nerazzurro per la Rosa Camuna, la più alta onorificenza assegnata dalla Regione. La candidatura nasce proprio dal comportamento tenuto dal giocatore dopo le critiche ricevute. Bastoni, finito nel mirino dei tifosi di molte squadre per la simulazione nel contatto con Kalulu durante Inter-Juventus del 14 febbraio, ha deciso di ammettere pubblicamente l’accaduto. Secondo Romani, il calciatore ha saputo "riconoscere pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità".