Così l’esterno nerazzurro ai microfoni Dazn: "Se bisogna stare sereni come ha detto Dimarco dopo il derby? Sono d'accordo con lui. Non è bello perdere, ma abbiamo dimostrato tante volte la forza del nostro gruppo, sappiamo quello che possiamo fare. Oggi abbiamo l'opportunità di fare vedere il lavoro svolto in settimana: vogliamo fare una grande partita. L’Atalanta è molto intensa, abbiamo lavorato tanto su queste cose in settimane. La cosa principale è credere in noi stessi, sappiamo che siamo forti. Oggi è una grande opportunità le nostra capacità".

Così il portiere della Dea ai microfoni Dazn: "Arriviamo bene a questa partita, il mister ha fatto un grande lavoro per tenerci su di morale. Siamo preparati al massimo, vogliamo tornare sulla strada giusta in campionato. Magari è la giornata perfetta per risollevarci. La difesa a 4? Ci stiamo lavorando, ci piace, soprattutto in partite che devi rimontare. Col Bayern non ha funzionato, ma anche con 8 difensori sarebbe cambiato poco. E' un modulo che ci dà fiducia, speriamo dia dei frutti come con l'Udinese".

14:33

Inter-Atalanta: scopri tutte le quote

Qui tutti i pronostici della sfida tra le formazioni di Chivu e Palladino.

14:30

Luca Percassi: "Bayern incidente di percorso"

Così l'ad della Dea ai microfoni Dazn: "L’Atalanta ha meritato sul campo di raggiungere gli ottavi di Champions. Un obiettivo fantastico. Abbiamo giocato contro una delle squadre più forti al mondo. Non abbiamo espresso il massimo per una serie di motivi. La risposta pubblico testimonia però quanto il tifo abbia apprezzato il nostro cammino. Siamo consapevoli che nonostante fosse una delle squadre più forti al mondo potevamo fare meglio, ma saremmo felici di poter vivere obiettivi come questo tutti gli anni. Conosciamo nostro il nostro DNA e siamo qui per lavorare e fare bene. Il Bayern è stato un incidente di percorso che ci deve fare riflettere. Oggi giochiamo contro la prima in classifica. Un squadra fortissima in un stadio bellissimo. Ci vorrà la migliore Atalanta. Se non avremo rimpianti saremo contenti e consci che l’Inter è squadra fortissima. Tutti sanno quanto è difficile portare via i 3 punti in questo stadio".

14:24

Chivu: "Una sconfitta non cambia nulla"

Così il tecnico prima del fischio d'inizio ai microfoni Dazn: "Dobbiamo tornare a fare quello che abbiamo fatto nella nostra stagione, con ritmo e e intensità. Poi ci sono sempre delle eccezioni che servono per imparare dai nostri errori. Ma dobbiamo andare avanti con fiducia. Thuram? Si è allenato bene e ha recuperato dal suo problema, ovvero qualche giorno di febbre prima del derby. Oggi è a disposizione al 100%. Per noi è un giocatore importante. Io preoccupato? La mia preoccupazione non deriva da una partita persa ma dalla costruzione di un gruppo e di un cammino importante con una direzione e degli obiettivi. Come abbiamo sempre dichiarato vogliamo essere competivi fino in fondo, dopo un ko non cambiato nulla. Continuiamo con lo steso atteggiamento e determinazione".

14:20

La seduta post derby dell'Inter

14:15

Inter e Atalanta: missione riscatto

Non solo i 3 punti. La sfida tra le formazioni di Chivu e Palladino mette in palio il riscatto dai rispettivi ko contro Milan e Bayern Monaco. I nerazzurri sono chiamati a tenere a distanza il Milan, che domenica 15 ritroverà la Lazio all’Olimpico. La Dea ha invece bisogno di tornare a vincere dopo la disfatta di Bergamo per ritrovare morale e punti utili alla corsa per l’Europa che ha risentito del ko con il Sassuolo e del pareggio con l’Udinese.

14:10

L’ultimo precedente a San Siro

Rimanda invece al 30 agosto 2024 l’ultimo precedente disputato a San Siro, dove la formazione di Inzaghi ha travolto gli 11 di Gasperini per 4-0 alla 3ª giornata di campionato.

14:03

Le formazioni ufficiali

Questi gli schieramenti di Chivu e Palladino. Torna titolare Denzel Dumfries, che scende in campo dal 1' minuto dopo un silenzio lungo 125 giorni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Darmian, Lavelli, Kaczmarski, Bastoni.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Ederson, Bellanova, De Ketelaere, Ahanor, Krstović.

14:01

Chivu senza Bastoni

Il tecnico nerazzurro non potrà disporre del Premio Rosa Camuna per la sportività Alessandro Bastoni, fermato da un infortunio alla tibia.

13:50

L’andata a Bergamo

Successo di misura per l’Inter all’andata, che il 28 dicembre a Bergamo si è aggiudicata la 17ª giornata grazie al sigillo di Lautaro su assist di Pio Esposito al 65’.

13:35

La direzione arbitrale di Inter-Atalanta

Questa la designazione arbitrale dell’incontro:

Arbitro: Manganiello (Pinerolo); Assistenti: Passero-L. Rossi; IVuomo: Collu; Var: Gariglio; Ass. Var: Chiffi.

13:30

Inter-Atalanta: le probabili formazioni

Questi i possibili schieramenti e le panchine di Inter e Atalanta: fischio d’inizo ore 15!

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.

A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Bastoni, Darmian, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Lavelli, Bonny.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Pasalic, Bernasconi; Sulemana, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Sportiello, Rossi, Kolasinac, Kossounou, Djimsiti, Bellanova, Bakker, Ederson, De Roon, Samardzic, Vavassori, Krstovic.

Stadio Giuseppe Meazza, Milano.