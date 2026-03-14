Benvenuti alla diretta di Inter-Atalanta! Gli uomini di Chivu contendono alla formazione di Palladino la 29ª giornata di campionato. Una sfida che mette in palio 3 punti chiave sui fronti scudetto ed Europa, oltre che una chance di riscatto dai ko contro Milan e Bayern Monaco. I nerazzurri devono inoltre tenere a distanza il Milan che domenica 15 affronterà la Lazio all’Olimpico, mentre la Dea è chiamata a ritrovare il successo dopo il ko con il Sassuolo e il pareggio con l’Udinese.
15:08
Panico in area Atalanta
Zielinski riceve in area e prova a ritagliarsi lo spazio per il tiro, ma la difesa della Dea allontana il pericolo.
15:07
Dimarco al volo!
L'esterno nerazzurro colpisce al volo sul cross in area di Barella: palla sul fondo e primo brivido del match.
15:06
Scamacca dalla distanza: palla alta
Prima conclusione dell'Atalanta che ci prova dalla distanza con Scamacca: palla alta sopra la traversa. Nessun pericolo per Sommer.
15:05
Inter in avanti
I nerazzurri cercano i primi varchi in avanti sfruttando l'asse Dimarco-Esposito.
15:00
Inizia il match!
Fischia Manganiello: comincia la sfida tra Inter e Atalanta!
14:56
Squadre in campo!
A breve il fischio d'inizio della sfida tra Inter e Atalanta: arbitra Manganiello.
14:50
Carnesecchi: "Palladino ha lavorato molto sul morale"
Così il portiere della Dea ai microfoni Dazn: "Arriviamo bene a questa partita, il mister ha fatto un grande lavoro per tenerci su di morale. Siamo preparati al massimo, vogliamo tornare sulla strada giusta in campionato. Magari è la giornata perfetta per risollevarci. La difesa a 4? Ci stiamo lavorando, ci piace, soprattutto in partite che devi rimontare. Col Bayern non ha funzionato, ma anche con 8 difensori sarebbe cambiato poco. E' un modulo che ci dà fiducia, speriamo dia dei frutti come con l'Udinese".
14:49
Carlos Augusto: "Ora dimostriamo di essere forti"
Così l’esterno nerazzurro ai microfoni Dazn: "Se bisogna stare sereni come ha detto Dimarco dopo il derby? Sono d'accordo con lui. Non è bello perdere, ma abbiamo dimostrato tante volte la forza del nostro gruppo, sappiamo quello che possiamo fare. Oggi abbiamo l'opportunità di fare vedere il lavoro svolto in settimana: vogliamo fare una grande partita. L’Atalanta è molto intensa, abbiamo lavorato tanto su queste cose in settimane. La cosa principale è credere in noi stessi, sappiamo che siamo forti. Oggi è una grande opportunità le nostra capacità".
14:37
Thuram vs Scamacca: numeri a confronto
14:33
Inter-Atalanta: scopri tutte le quote
Qui tutti i pronostici della sfida tra le formazioni di Chivu e Palladino.
14:30
Luca Percassi: "Bayern incidente di percorso"
Così l'ad della Dea ai microfoni Dazn: "L’Atalanta ha meritato sul campo di raggiungere gli ottavi di Champions. Un obiettivo fantastico. Abbiamo giocato contro una delle squadre più forti al mondo. Non abbiamo espresso il massimo per una serie di motivi. La risposta pubblico testimonia però quanto il tifo abbia apprezzato il nostro cammino. Siamo consapevoli che nonostante fosse una delle squadre più forti al mondo potevamo fare meglio, ma saremmo felici di poter vivere obiettivi come questo tutti gli anni. Conosciamo nostro il nostro DNA e siamo qui per lavorare e fare bene. Il Bayern è stato un incidente di percorso che ci deve fare riflettere. Oggi giochiamo contro la prima in classifica. Un squadra fortissima in un stadio bellissimo. Ci vorrà la migliore Atalanta. Se non avremo rimpianti saremo contenti e consci che l’Inter è squadra fortissima. Tutti sanno quanto è difficile portare via i 3 punti in questo stadio".
14:24
Chivu: "Una sconfitta non cambia nulla"
Così il tecnico prima del fischio d'inizio ai microfoni Dazn: "Dobbiamo tornare a fare quello che abbiamo fatto nella nostra stagione, con ritmo e e intensità. Poi ci sono sempre delle eccezioni che servono per imparare dai nostri errori. Ma dobbiamo andare avanti con fiducia. Thuram? Si è allenato bene e ha recuperato dal suo problema, ovvero qualche giorno di febbre prima del derby. Oggi è a disposizione al 100%. Per noi è un giocatore importante. Io preoccupato? La mia preoccupazione non deriva da una partita persa ma dalla costruzione di un gruppo e di un cammino importante con una direzione e degli obiettivi. Come abbiamo sempre dichiarato vogliamo essere competivi fino in fondo, dopo un ko non cambiato nulla. Continuiamo con lo steso atteggiamento e determinazione".
14:20
La seduta post derby dell'Inter
14:15
Inter e Atalanta: missione riscatto
Non solo i 3 punti. La sfida tra le formazioni di Chivu e Palladino mette in palio il riscatto dai rispettivi ko contro Milan e Bayern Monaco. I nerazzurri sono chiamati a tenere a distanza il Milan, che domenica 15 ritroverà la Lazio all’Olimpico. La Dea ha invece bisogno di tornare a vincere dopo la disfatta di Bergamo per ritrovare morale e punti utili alla corsa per l’Europa che ha risentito del ko con il Sassuolo e del pareggio con l’Udinese.
14:10
L’ultimo precedente a San Siro
Rimanda invece al 30 agosto 2024 l’ultimo precedente disputato a San Siro, dove la formazione di Inzaghi ha travolto gli 11 di Gasperini per 4-0 alla 3ª giornata di campionato.
14:03
Le formazioni ufficiali
Questi gli schieramenti di Chivu e Palladino. Torna titolare Denzel Dumfries, che scende in campo dal 1' minuto dopo un silenzio lungo 125 giorni.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Darmian, Lavelli, Kaczmarski, Bastoni.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Ederson, Bellanova, De Ketelaere, Ahanor, Krstović.
14:01
Chivu senza Bastoni
Il tecnico nerazzurro non potrà disporre del Premio Rosa Camuna per la sportività Alessandro Bastoni, fermato da un infortunio alla tibia.
13:50
L’andata a Bergamo
Successo di misura per l’Inter all’andata, che il 28 dicembre a Bergamo si è aggiudicata la 17ª giornata grazie al sigillo di Lautaro su assist di Pio Esposito al 65’.
13:35
La direzione arbitrale di Inter-Atalanta
Questa la designazione arbitrale dell’incontro:
Arbitro: Manganiello (Pinerolo); Assistenti: Passero-L. Rossi; IVuomo: Collu; Var: Gariglio; Ass. Var: Chiffi.
13:30
Inter-Atalanta: le probabili formazioni
Questi i possibili schieramenti e le panchine di Inter e Atalanta: fischio d’inizo ore 15!
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Bastoni, Darmian, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Lavelli, Bonny.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Pasalic, Bernasconi; Sulemana, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.
A disposizione: Sportiello, Rossi, Kolasinac, Kossounou, Djimsiti, Bellanova, Bakker, Ederson, De Roon, Samardzic, Vavassori, Krstovic.