 Chivu fa il mercato Inter: Kone, il sogno Nico Paz e le altre piste

Mai più senza: chili, velocità e dribbling. Cristian Chivu oggi è concentrato al 100% sulla volata in Serie A e uno scudetto da riportare a casa, magari aggiungendoci anche la Coppa Italia; poi insieme al club - con cui nelle prossime settimane si sederà a parlare -, penserà alla stagione '26-27. Ci sarà da lavorare, perché come raccontiamo da giorni l’Inter sul mercato vivrà una sessione “frizzante”, con diversi avvicendamenti nella rosa e possibili partenze eccellenti. Un’Inter che ovviamente allenerà ancora Chivu - a fine stagione ci sarà il rinnovo fino al 2028 con l’ingaggio che lieviterà rispetto ai 2.5 milioni attuali - e che verrà modellata sulle idee dell’allenatore che ha ereditato e lavorato sulla scia dell’organizzazione lasciata da Simone Inzaghi. Adesso ci sarà più tempo per costruire un’Inter a sua immagine e somiglianza che dovrà essere più fisica, più rapida e più imprevedibile. Un processo che l’allenatore e la dirigenza avevano tentato di anticipare già nel mercato estivo 2025, salvo doverlo rimandare per i no di Atalanta e Roma a cedere Lookman e Kone.