Muharemovic dice sì all’Inter, sarà il primo rinforzo: quanto guadagnerà la Juventus

In attesa di capire se l'interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni si trasformerà in una vera trattativa - ma per convincere l'Inter a sedersi a parlare servirà una proposta di partenza non inferiore ai 70 milioni -, il club nerazzurro ha fatto un passo in avanti rispetto alla concorrenza per Tarik Muharemovic . Il 23enne centrale mancino, fra i migliori della Bosnia nel playoff Mondiale proprio contro l'Italia, è da tempo nel mirino del ds Ausilio e l'Inter nelle ultime settimane ha mosso passi importanti per ottenere una sorta di pole position guadagnando la preferenza del giocatore.

L'operazione

Muharemovic è stato finora fra i protagonisti della buona stagione del Sassuolo che dopo la promozione in Serie A della scorsa estate lo ha riscatto dalla Juventus per 3 milioni, anche se il club bianconero ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita. Un'opzione che permetterebbe alla Juve, dunque, di pagare Muharemovic la metà rispetto alle richieste del Sassuolo che valuta il giocatore intorno ai 30 milioni, ma il ragazzo ha messo l'Inter davanti a tutti, tant'è che ci sarebbe già una sorta d'intesa fra le parti. Ovviamente manca ancora quella fra le due società, ma i rapporti fra Inter e Sassuolo, anche a livello personale (Marotta-Carnevali), sono ottimi da anni, come dimostrato i tanti affari sulla via Emilia (Politano, Sensi e Frattesi passati in nerazzurro, Pinamonti in neroverde tanto per ricordarne alcuni).

Dove lo vedrebbe Chivu

Il giocatore piace molto a Chivu e ai dirigenti per la capacità sia in fase d'impostazione, che in marcatura, tant'è che viene visto come un'ideale complemento per il reparto arretrato che in estate subirà un robusto restyling con gli addii di Acerbi, De Vrij e Darmian. Muharemovic - che a Sassuolo e in nazionale gioca a quattro come centrale di sinistra - potrebbe giostrare sia da centrale nella linea a tre, con Akanji braccetto destro, sia come alternativa a Bastoni, nel caso l'azzurro alla fine rimanesse. Senza escludere, ovviamente, la linea a quattro a cui Chivu pensa per un'Inter diversa in futuro, con la coppia Akanji-Muharemovic che potrebbe integrarsi alla perfezione. Il bosniaco è dunque in cima a una lista comunque ricca di opzioni: Solet dell'Udinese, Ordonez del Bruges, Gila della Lazio (ma c'è forte il Milan) e Leoni del Liverpool, qualora i Reds dovessero decidere di prestare il ragazzo per permettergli di rilanciarsi dopo un anno fermo per infortunio.