Palestra all'Inter col 2 per 1? Cifre e parole non lasciano dubbi e quella clausola di Dumfries...

MILANO - Marco Palestra strizza l’occhio... a una big, chissà, magari all’Inter. Il 21enne nazionale azzurro non ha fatto un vero e proprio appello al club nerazzurro - quello di Milano che lo segue da tempo, non quello di Bergamo che detiene il suo cartellino -, ma ha fatto capire in un’intervista rilasciata a Dazn come veda nel suo futuro prossimo un approdo in un grande club. L’Atalanta nelle ultime annate si è assolutamente assestata ai piani alti del nostro campionato e non solo, ma in questa stagione ha “rallentato” il proprio ritmo e rischia di rimanere fuori dalle coppe europee. Non sarebbe dunque così strano che Palestra, probabilmente il miglior esterno destro di questo campionato, speranza della nazionale azzurra che verrà, ambisca a misurarsi a livelli più alti, con tutto il rispetto chiaramente per la Dea e il Cagliari che ha saputo valorizzarlo al meglio: «Miglior terzino destro in Serie A? Sono molto contento, è bello essere riconosciuti in questo; mi piacerebbe succedesse ogni anno, non sarà facile. È stato un anno bellissimo che mi ha cambiato la vita e mi fa emozionare. Se sono pronto per il salto in una big? - la dichiarazione d’intenti - Sì, mi sento pronto. È stato un anno che mi ha dato più fiducia, se giochi a calcio devi avere ambizioni che ti portano a diventare un top».