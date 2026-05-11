Viglione, dalla festa scudetto con Inzaghi alla Procura: l'avvocato Figc e tifoso Inter da Ascione

L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale entra in una nuova fase con una serie di audizioni mirate a chiarire il funzionamento del centro Var di Lissone. Tra i nomi coinvolti e indagati figurano Rocchi e Gervasoni , come ormai è risaputo, ma in questo senso il pm Ascione si sta concentrando soprattutto sulla “bussata” , episodio ritenuto centrale per comprendere eventuali interferenze o anomalie nei controlli federali. Nelle prossime ore verranno ascoltati dipendenti della FIGC e, probabilmente, anche rappresentanti della Lega Serie A. Nel pomeriggio è prevista l’audizione dell’avvocato Giancarlo Viglione , non indagato, figura chiave nei rapporti istituzionali della Federcalcio, braccio destro di Gravina in tutti questi anni.

Avvocato Figc, tifosissimo Inter: chi è Viglione

Giancarlo Viglione è uno dei dirigenti della Federcalcio, responsabile dell’Ufficio Legislativo ed è considerato un collaboratore strettissimo dell'ormai ex presidente federale Gabriele Gravina. È nota anche la sua manifesta e sfegatata passione per l'Inter, con la sua partecipazione calorosa ai festeggiamenti dello scudetto tra strette di mano e abbracci con Simone Inzaghi e Marotta e pacche sulle spalle ad Ausilio, il tutto nei pressi della panchina interista, partecipazione ritenuta quantomeno scomoda visto il ruolo super partes e delicato che Viglione ricoprirebbe.

Viglione con Marotta e Gravina e quel Galà...galeotto

Sempre Viglione era stato immortalato in un ristorante famoso insieme al presidente FIGC Gravina e a Beppe Marotta, quindi nuovamente in compagnia del massimo dirigente Inter. E non una volta sola, come segnalava Dagospia qualche mese dopo. "Cosa ci facevano ieri sera a cena al 'The Wilde' a Milano il presidente della federcalcio Gravina con il presidente dell'Inter Marotta, il responsabile dell'ufficio legislativo della Figc Viglione e l'avvocato del club nerazzurro Angelo Capellini? Ah, non saperlo ma gli juventini saranno contenti...", aveva scritto il sito di gossip.

Anche durante il Gran Galà del Calcio 2025 le telecamere Sky avevano immortalato Viglione mentre si intratteneva con dirigenti e rappresentanti dell’Inter (ben riconoscibili Ausilio e Schenone) tra sorrisi, strette di mano e conversazioni informali. Episodi che hanno rafforzato la percezione pubblica di un rapporto con l’ambiente nerazzurro lontano da un distacco professionale.