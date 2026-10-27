Il nuovo Thuram, leader Inter come Lautaro

Dopo il gol alla Fiorentina ha esultato come fa Lautaro. Doveroso omaggio al capitano ai box per infortunio («Di solito segna sempre lui al novantesimo»), ma il nuovo Thuram sta studiando proficuamente da Líder Máximo. Vero è - come ha sottolineato Cristian Chivu - che la mancata convocazione da parte di Zinedine Zidane per le prime partite del nuovo corso della nazionale francese è stata una straordinaria molla per motivarlo (per nulla al mondo Marcus vorrebbe saltare pure Italia-Francia che si giocherà nel salotto di casa, ovvero a San Siro) ma i numeri dimostrano come il passaggio di status da giocatore determinante a leader sia iniziato già nella fase decisiva dell’ultima stagione. Un campionato fa ha segnato 6 gol nelle 5 giornate in cui l’Inter ha dato il colpo di reni verso lo scudetto (tra il 5-2 alla Roma del 5 aprile - unica gara giocata da titolare in coppia con Lautaro - fino al 2-0 al Parma), quest’anno - dopo l’infortunio dell’argentino - ha preso nuovamente sotto la sua ala la squadra segnando a Bologna, facendo una partita da attaccante totale contro lo Shakhtar in Champions e chiudendo il trittico con la rete dell’1-1 alla Fiorentina e il rigore guadagnato per il definitivo sorpasso ai viola. Ieri Chivu gli ha concesso un giorno di meritatissimo riposo. Lo same l’allenatore dovrebbe fare a Venezia per preservarlo in vista dei tre big match che attendono l’Inter prima della pausa, vale a dire il derby di sabato, la trasferta a Rotterdam per affrontare il Feyenoord in Champions e infine la gara con il Como, ultimo passo dolomitico prima del rompete le righe.