Juve, mercato 2020: a centrocampo tentazione Pogba

La Juventus, via social, non ha dimenticato di fare gli auguri a Paul Pogba per il 27° compleanno del centrocampista. Sempre ieri, Maria Zulay, la sua dolce metà, ha fatto la stessa cosa, mentre da Torino molti ex compagni di squadra - ma soprattutto grandi amici - non hanno mancato l’appuntamento. E chissà, magari, hanno chiesto lumi al Polpo sul prossimo futuro. Che, a meno di novità dal sapore clamoroso, non farà rima con il Manchester United. La stessa ipotesi secondo la quale sarebbe in ballo un rinnovo di contratto non cancella quello che sembra come un vero e proprio piano di fuga. Anche perché, a ben vedere, si tratterebbe di dar seguito all’opzione unilaterale che i Red Devils possono esercitare. Nulla di particolarmente nuovo su questo fronte.

Resta il fatto che sul tema dei centrocampisti il club bianconero abbia le idee fin troppo chiare. Pogba è il prescelto, con tutta la volontà - da parte juventina - di investire per agevolare il ritorno a casa del calciatore. Naturalmente alle giuste condizioni: non più di 100 milioni per il cartellino, mentre la trattativa sull’ingaggio vedrebbe coinvolti due professionisti serissimi. Fabio Paratici e Mino Raiola si conoscono reciprocamente: il primo sa bene che l’agente vedrebbe bene un Pogba bis al netto dei sondaggi già effettuati da Barcellona, Real Madrid e Paris Saint-Germain; il secondo non chiederà la luna in tema di stipendio da elargire al proprio assistito, ma vorrà il giusto.

