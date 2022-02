Juve, McKennie: "I miei soprannomi? Scelti da Ronaldo e Buffon"

TORINO - Weston McKennie si è raccontato nella puntata di ‘1 vs 1’, il nuovo format firmato Dazn. Sulla piattaforma è stata pubblicata questa mattina (dopo le anticipazioni di ieri) l'intervista integrale allo statunitense della Juve, che ha continuato a raccontare l'attuale esperienza in bianconero e il suo passato: "Il mio primo ricordo legato al calcio mi riporta al momento in ui mi sono trasferito in Germania, quando mi sono ritrovato in uno stadio vuoto la mia reazione fu: 'Wow, ho sempre lavorato per questo'. Ero lì a visitarlo dopo aver firmato per il mio club di allora (lo Schalke 04, ndr) e pensai: 'Cavolo, qui sarà pieno di gente e di tifosi che verranno appositamente per vederci giocare!'. Negli Usa il calcio non è uno sport particolarmente seguito, credo che allo stadio ci vadano 5-10mila persone, magari un centinaio quando giocano le formazioni giovanili. In Germania avrei giocato di fronte a 60mila tifosi".