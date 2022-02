Belotti risponde a De Ligt: il derby finisce 1-1

TORINO – Il derby si chiude in parità, un tempo e un gol per uno: il primo per la Juventus, il secondo per il Torino (che complessivamente appare più in palla). Il risultato rallenta la corsa bianconera verso la zona Champions, mentre rialza il morale dei granata, autori di un'ottima prestazione che interrompe la serie negativa dopo le sconfitte con Udinese e Venezia. Nella Juventus appare sottotono Vlahovic, annullato da Bremer: ci pensa De Ligt a segnare la rete del vantaggio. Il Torino ritrova invece il gol di Belotti, che si riprende quanto gli aveva tolto il Var contro il Venezia. Preoccupazioni per Allegri in chiave Champions, martedì contro in casa del Villarreal: Dybala chiede il cambio dopo 8' del secondo tempo, mentre Rugani si era già fermato nel riscaldamento e il suo sostituto Pellegrini ha alzato bandiera bianca all'intervallo.

De Ligt, Juve avanti Nel riscaldamento Rugani si blocca e Allegri, in mancanza di centrali (Chiellini e Bonucci infortunati, Danilo squalificato), sposta Alex Sandro in mezzo, schierando Pellegrini a sinistra. L'assetto rivisitato regala qualche scompenso ai bianconeri, che patiscono la partenza veloce del Torino, che sfonda soprattutto sulla propria sinistra, sempre con Brekalo: prima Mandragora conclude addosso a Szczesny, quindi il portiere polacco tocca di quel tanto con il piede per mandare fuori giri Belotti. Dopo una decina di minuti, la Juventus mette la testa nella metà campo avversario. Un contropiede si chiude con sinistro di Rabiot poco out quindi, al 13', il vantaggio: su angolo di Cuadrado svetta De Ligt e supera Milinkovic-Savic, incerto sulla copertura del palo. Un primo tempo che non offre oltre brividi, eccetto una parata estemporanea di pugno del portiere granata su sinistro di Dybala.