Allegri: "Discussione nello spogliatoio? A questa Juve serve un po' di casino"

TORINO - "Dobbiamo cancellare quanto successo in Champions e chiudere nel miglior modo possibile questo periodo, cercando di restare a -3 dall' Inter e poi giocarci lo scontro diretto in casa con questa distanza". A parlare è Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus , alla vigilia della sfida di campionato allo Stadium contro la Salernitana : "Affronteremo una squadra diversa da quella andata , che ultimamente ha fatto buoni risultati pareggiando con Milan e Sassuolo e gioca sicuramente meglio, in maniera più propositiva ".

L'elogio del "casino"

Allegri torna poi sulla discussione avvenuta ieri nello spogliatoio bianconero: "Niente di sensazionale, i ragazzi mi hanno fatto una richiesta e gli ho detto no. Nessuna discussione però, anzi poi hanno capito e resteremo tutti insieme appassionatamente in ritiro prima di una partita delicata. Sono stato calciatore anche io e dico che ogni tanto un po' di casino serve, altrimenti diventiamo piatti. Dopo l'eliminazione con il Villarreal ci pensavo e mi dicevo, serve l'occasione per fare un po' di casino - dice sorridendo l'allenatore - e i ragazzi per fortuna mi hanno dato questa opportunità".

"Serve equilibrio"

Allegri torna poi sulle dichiarazioni seguite all'eliminazione negli ottavi di Champions: "Non ho niente da chiarire o rettificare, ripeto che stiamo costruendo un percorso e abbiamo messo delle buone basi - sottolinea l'allenatore bianconero, che aveva parlato di 'disonestà intellettuale' per rispondere a chi considera fallimentare la stagione juventina -. Devo guardare insieme alla società, il lavoro è fatto insieme e mi hanno chiamato per questo, per costruire un lavoro in quattro anni per tornare a vincere. Abbiamo accorciato i tempi con un ottimo mercato di gennaio, l'anno prossimo, anzi ora faremo valutazioni su come migliorare la squadra. Se il quarto posto è un fallimento per voi, fate bene a scriverlo ma il 6 gennaio eravamo a 10 punti dall'Atalanta e ci trovavamo in una situazione pericolosa, mentre adesso possiamo arrivare a giocarci lo scontro diretto dell'Inter a tre punti di distanza. Nessuno lo avrebbe mai immaginato all'Epifania, non si può ottenere tutto subito: serve tanto equilibrio".