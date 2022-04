Del Piero: "Sono stato vicino al Real Madrid, ma ho scelto la Juve"

MADRID (Spagna) - Tornato al Bernabeu da commentatore, in occasione della sfida di Champions tra Real Madrid e Chelsea, Alessandro Del Piero ha raccontato qualcosa in più della possibilità che ha avuto, durante la sua carriera, di vestire la maglia della mitica formazione spagnola: "Tornare qui è stata una grande emozione - le parole dell'ex capitano della Juventus a Sky - questo stadio mi ha regalato una grande vittoria con due gol, ma anche una standing ovation del pubblico avversario. Essere riconosciuti dal pubblico avversario è qualcosa di magico. È anche vero che con il Real qualche volta ho perso, ma è un ambiente particolarissimo, stupendo. La gente è calda, sempre". Poi racconta ancora: "Io vicino al Real? Capello non mi voleva (ride, n.d.r.). Ci sono stati momenti in cui ci sono stato vicino, ma ho scelto un percorso particolare in alcuni momenti in cui potevo essere più lontano dalla Juve, momenti particolari e difficili. Ho scelto un altro tipo di strada, non ho rimpianti, ho scelto sempre di restare. Questo stadio è un ambiente unico, così come l'Old Trafford (si era parlato anche di me al Manchester United), ma ho fatto la mia scelta".