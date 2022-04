Juve-Bologna, i convocati di Allegri: tornano Morata e De Sciglio

Alle ore 18.30 la Juve sfida il Bologna all'Allianz Stadium. I bianconeri sono reduci dal 2-1 in rimonta contro il Cagliari arrivato dopo il ko interno contro l'Inter che, per stessa ammissione del tecnico della Vecchia Signora, ha spento ogni sogno scudetto. Vlahovic e compagni devono ora blindare il quarto posto e in caso di successo contro i felsinei si porterebbero momentaneamente a otto punti dalla Roma, chiamata a risponere presente lunedì al Maradona nel big match contro il Napoli. Allegri, intanto, deve fare i conti con l'emergenza a centrocampo, dove non ci saranno McKennie, Locatelli, infortunatosi proprio contro i nerazzurri, e Arthur, ko in settimana. Nella lista dei convocati per il match contro i rossoblù tornano Morata e De Sciglio, squalificati nell'ultimo turno. C'è anche il giovane Miretti, fermato da un problemino in settimana ma regolarmente a disposizione.