Moviola Juve-Bologna, contatto Morata-Soumaoro: lo spagnolo sembra in area

Tutto ruota intorno al contatto Morata-Soumaoro al 36’ st. Sacchi lascia continuare e la palla finisce finisce a Cuadrado, che scheggia la traversa. Poi viene richiamato da Guida per una on field review: si pensa a un rigore, invece il Var invita l’arbitro a rivedere l’intervento del rossoblù per aver interrotto una chiara occasione da gol. Soumaoro viene espulso, decisione contestata con violenza da Medel che incassa prima il giallo e poi il rosso per reiterate proteste, lasciando il Bologna ridotto in 9.