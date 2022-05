Barzagli compie 41 anni, gli auguri speciali della Juve

Festa grande per Andrea Barzagli. L'ex difensore, infatti, compie oggi 41 anni e la Juve lo ha voluto omaggiare nel giorno del suo compleanno. Nato a Fiesole, comune della città metropolitana di Firenze, dopo essersi messo in mostra con il Chievo Verona di Delneri è esploso definitivamente nel Palermo. In Sicilia ha vissuto quattro stagioni da protagonista venendo anche convocato da Lippi e vincendo il Mondiale del 2006. Nel 2008 il passaggio al Wolfsburg e la conquista della Bundesliga al primo anno. Due stagioni e mezzo in Germania, poi, nel gennaio del 2011 la chiamata della Juve.

Andrea Barzagli, una carriera da numero uno

A Torino Barzagli ha trovato una seconda casa, formando con Bonucci e Chiellini un tridente difensivo che ha garantito alla Vecchia Signora trofei a ripetizione. Nei suoi otto anni e mezzo in bianconero, infatti, il difensore toscano ha vinto ben otto scudetti - solo il primo anno a trionfare è stato il Milan di Max Allegri -, mettendo in bacheca anche quattro Coppe Italia e altrettante Supercoppe italiane. Nel 2019, fermato da continui problemi fisici, decide di appendere gli scarpini al chiodo scegliendo però di restare nella società come collaboratore tecnico di Maurizio Sarri, figura che ricoprirà solo per una stagione. Ora si divide tra il ruolo di opinionista televisivo per Dazn e assistente delle giovanili della Nazionale italiana.

