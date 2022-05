Juve, l'addio di Chiellini e l'appello ai tifosi: "Vi aspetto allo Stadium"

Quella che sta per concludersi sarà l'ultima stagione di Giorgio Chiellini con la maglia della Juve. Come preannunciato e ufficializzato dallo stesso capitano della Vecchia Signora al termine della finale di Coppa Italia contro l'Inter, l'avventura del difensore toscano ai bianconeri è arrivata al capolinea. 17 anni con la stessa casacca, diventata ormai come una seconda pelle, 17 anni di battaglie, trionfi, cadute e brucianti sconfitte.

Il messaggio di Chiellini ai tifosi della Juve

Lunedì contro la Lazio sarà l'ultima di Chiellini allo Stadium, davanti alla sua gente. Il difensore, infatti, su Twitter ha voluto lanciare un appello al popolo bianconero: "Come già sapete questa sarà la mia ultima stagione in bianconero. Per tutti voi tifosi che siete sempre stati al mio fianco, vi aspetto lunedì sera allo Stadium o da casa per gioire e festeggiare con me tutti questi anni di passione bianconera. Vi voglio bene Giorgio".

