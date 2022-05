DIRETTA Juve U23, sfida al Padova per il sogno Serie B

TORINO - Il sogno promozione in Serie B della Juve U23, che affronterà il Padova nel secondo turno nazionale dei playoff . Un traguardo già di per sé storico per la squadra guidata da Lamberto Zauli, ottenuto dopo la vittoria di misura per 1-0 contro il Renate grazie alla rete di Da Graca. E adesso c'è l'opportunità di andare avanti e continuare a crederci, giocandosi la doppia sfida nei quarti di finale contro i veneti , con gara di andata fissata a martedì 17 e ritorno in programma sabato 21 maggio.

Juve U23 DIRETTA: chi è il Padova, da Donnarumma a Ronaldo

Il Padova è chiaramente di un avversario ostico e complicato, che in questa stagione ha già vinto la Coppa Italia di Serie C e che l'anno scorso ha visto sfumare solo in finale dei playoff il ritorno in Serie B (dove manca dalla stagione 2018/2019). La squadra è guidata dal campione del mondo ex Lazio e Milan Massimo Oddo (che abitualmente si schiera con un 4-3-3) e in organico ha giocatori di categoria, che hanno già calcato palcoscenici più importanti. Tra questi il difensore nazionale albanese Arlind Ajeti (ex Torino, Basilea e Grasshoppers), il prodotto del settore giovanile del Napoli (con un passato nel Parma e 198 presenze in Serie B) Jacopo Dezi, il centrocampista sloveno Jelenic (altro veterano in cadetteria e con qualche apparizione in Serie A da giocatore del Genoa) e, soprattutto, l'attaccante Fabio Ceravolo: in questo campionato ha messo a segno 11, in carriera ne ha collezionati 8 in Serie A e ben 71 in Serie B. In porta poi c'è Antonio Donnarumma, fratello di Gianluigi, mentre a centrocampo con la maglia numero 10 e la fascia di capitano c'è un certo Ronaldo. Chiaramente non ha niente a che vedere con CR7 o il "Fenomeno", ma si tratta di "Pompeu da Silva" diventato "famoso" nel gennaio 2016 quando Lotito lo acquistò a sorpresa per la Lazio, salvo poi girarlo immediatamente alla Salernitana.

Juve U23 DIRETTA: sorteggio playoff

Il sorteggio si è tenuto a Firenze e i possibili avversari dei bianconeri erano le teste di serie FeralpiSalò, Entella, Palermo e Monopoli (le altre non teste di serie sono Padova, Reggiana e Catanzaro, arrivate seconde nei rispettivi gironi). A uscire dal sorteggio è stato appunto il Padova. Le gare di andata saranno giocate martedì 17 maggio, quelle di ritorno sabato 21. In caso di parità nel punteggio al termine delle due gare, la squadra bianconera verrà eliminata, poiché da regolamento non sono previsti i tempi supplementari, ma la qualificazione della squadra testa di serie.

9.46 - Questi i sorteggi completi:

FeralpiSalò vs. Reggiana

Monopoli vs. Catanzaro

Juve U23 vs. Padova

vs. Padova Virtus Entella vs. Palermo

9.44 - Il Padova è la squadra che dovrà affrontare la Juve U23 nel prossimo turno dei playoff promozione.

9.39 - Quattro le possibili avversarie dei bianconeri: si tratta di FeralpiSalò, Entella, Palermo e Monopoli. Con la FeralpiSalò la squadra di Zauli si è già confrontata tre volte in stagione, due nel corso del campionato di Serie C (Girone A) e una in Coppa Italia, vincendo in due occasioni (3-2 in coppa e 1-0 in campionato, sempre in casa) e perdendo in una (3-2).

9.10 - In programma alle ore 11 a Firenze l'inizio del sorteggio dei playoff, la Juve U23 è in seconda fascia.

Juve U23 DIRETTA: i giovani bianconeri alla ribalta

