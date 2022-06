Miretti, camaleonte per Allegri: "Juve, emozione indescrivibile"

«Ovviamente ogni volta che si viene chiamati in Nazionale è un onore e a maggior ragione con l’Under 21 per uno come me che sono sotto età. Non posso che essere strafelice per questa convocazione. Il mister sta cominciando a conoscere il mio modo di giocare e nelle sedute ho avuto un’ottima impressione iniziale, vediamo cosa riuscirò a trasmettergli negli allenamenti. Io sono ovviamente disponibile a giocare in qualsiasi ruolo a seconda di quelle che saranno le sue esigenze. Non ho pretese, ci mancherebbe altro».

In questa stagione, nella parte finale, è arrivata anche la prima squadra della Juventus dove ha giocato in tutti i ruoli del centrocampo. In quale crede di potersi esprimere al meglio?

«Il mio ruolo ideale penso sia la mezzala ma mi trovo bene anche a fare il mediano o il trequartista come mi è capitato di fare con la Nazionale Under 19. Mi trovo bene a fare qualsiasi ruolo a centrocampo».