Juve, giocatori pronti all'uso: ora Allegri faccia la sua parte

Sta nascendo la nuova Juve e da quel che vedo, leggo e sento in giro mi piace molto. Ieri è arrivato Angel Di Maria , operazione simile a quella che ci portò alcuni anni fa Dani Alves , ovvero una permanenza che dovrebbe durare un solo anno a meno che il Fideo non si innamori della riservatezza sabauda e dell’ottima cucina torinese. Esperienza e mentalità vincente non mancano certo però la società deve pensare oltre, al di là del contratto annuale dell’argentino. Ecco il senso dell’operazione Zaniolo che i ben informati danno più che probabile in bianconero, un gran talento del calcio italiano che ha bisogno di esprimersi in una grande squadra e che alla Juventus servirebbe subito, perché Federico Chiesa sarà disponibile solo tra qualche mese. Le sue accelerazioni, il senso tattico, la duttilità al servizio di una piena maturazione non ancora compiuta, sono le doti migliori di un ragazzo che ha appena 23 anni. L’eventuale acquisto si inserirebbe nella logica di pescare nel mercato interno con una strategia di rafforzamento che, al contempo, indebolirebbe le dirette concorrenti. Oggi, intanto, è il giorno di Pogback .

Il ritorno del centrocampista francese, che il cuore bianconero non lo ha mai tradito del tutto, da diverse edizioni del mercato ha occupato i titoli dei giornali. Stavolta è fatta, nonostante qualche dubbio legittimo: sarà lo stesso Paul che spaccava le partite quando poco più che ventenne giocava alla Juve oppure gli anni non troppo felici di Manchester lo hanno per così dire normalizzato? L’aspettativa è forte, intanto il francese riprenderà la maglia numero 10, una bella responsabilità almeno sul piano simbolico. Fine settimana con i botti dunque, ma ci vogliono altri tasselli per completare la squadra. Se, come sembra, De Ligt andrà via, Koulibaly al momento sembra l’obiettivo principale. Resta da capire se a sinistra ci sarà ancora Alex Sandro, che comunque ha bisogno di un valido ricambio. Sulla punta di riserva si discute tra un difficile definitivo ritorno di Morata e l’acquisto di un panchinaro buono come il bolognese Arnautovic. Max Allegri voleva una squadra pronta subito e la società agisce sul mercato per accontentarlo il più possibile. Il resto ce lo dovrà mettere lui.