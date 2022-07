Del Piero-Juventus sono sempre meno lontani

LOS ANGELES - Era a casa sua, quindi era logico e prevedibile che Alessandro Del Piero accogliesse a Juventus con tutto l'affetto del mondo a Los Angeles. Era, forse, meno scontato che la Juventus gli concedesse un accesso così totale alla squadra e ai social media del club. Per tre giorni, Del Piero è sostanzialmente tornato a essere il capitano della Juventus. Capitano non giocatore, s'intende, ma fino a un certo punto, perché fra le chicche social c'è stata anche la sfida di tiri in porta con Angel Di Maria. Una sfida che anni fa doveva essere con Dybala, ma che andò in scena. Ma qualcosa è cambiato da qualche mese a questa parte. E il gelo che ha diviso la Juventus da Alex Del Piero dal suo addio in poi, è andato scongelandosi, fino a diventare un rapporto cordiale e sempre più affettuoso. Come è stato ampiamente documentato in questa trasferta americana.

GELO E DISGELO - Certo, una foto nella quale si abbraccia calorosamente con Andrea Agnelli non c'è. Ma Agnelli era presente negli Stati Uniti ed era perfettamente consapevole che Del Piero bazzicava gli allenamenti. Altro segnale importante in chiave disgelo dei rapporti che, ricordiamo, si erano congelati proprio per il burrascoso ultimo rinnovo di contratto. Una trattativa che si era "combattuta" anche a livello mediatico (il famoso video con cui Del Piero annunciava al mondo, prima che alla società, l'intenzione di firmare in bianco fu la crepa decisiva).