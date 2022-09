La Juve celebra Miretti: "Prima da titolare in Champions"

Il tweet della Juve

Dalle brillanti prestazioni in campionato all'esordio in Champions League contro il Psg. Miretti è stato schierato dal primo minuto, dimostrando sin da subito grande personalità. E come riportato da Opta Paolo, per il gioiellino bianconero è stata una serata da record personale: "Fabio Miretti (19 anni e 34 giorni) è il secondo più giovane titolare schierato in assoluto dalla Juventus in un match tra Champions League e Coppa dei Campioni, superato solo da Stefano Pioli (18 anni e 335 giorni contro l’Ilves nel settembre 1984). Gioventù". Una grande soddisfazione per la Juve che ha deciso di celebrare il traguardo del classe 2003 con un tweet: "Prima da titolare in Champions", il post ha ricevuto tantissimi like e commenti da parte dei supporter juventini che si sono complimentati con il giovane talento.