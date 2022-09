Il Brasile si è accorto di Bremer. Tite: “E’ il migliore della Serie A”

TORINO - Con tanti saluti a Roberto Mancini, che la speranza di chiamare a sé Gleison Bremer l’aveva cullata e che era stato anche pizzicato in una conversazione a tema con il vice presidente bianconero Pavel Nedved, durante Juventus-Roma. "Bremer? Lo so, lo so...", spiegava il tecnico in relazione al fatto che il difensore brasiliano è intenzionato a prendere il doppio passaporto (potrà farlo perché la moglie ha origini italiane).

E invece no, non si può più. Anche in Brasile hanno capito che Bremer può far comodo, eccome. Non c’era solo Mancini, del resto, sugli spalti dell’Allianz Stadium in quel 27 agosto bensì, anche, un osservatore verdeoro appositamente mandato, il quale ha rimarcato e riportato, riferito e certificato, per l’ennesima volta le qualità e lo spessore del giocatore (per l’occasione schierato proprio assieme ad altri due connazionali: Alex Sandro e Bremer). Il commissario tecnico della Nazionale brasiliana, Adenor Leonardo Bacchi “Tite” ha dunque scelto di procedere con la chiamata, ieri diramata ufficialmente. "Nelle ultime due stagioni Bremer è stato uno dei migliori difensori del campionato italiano - ha spiegato -, e il migliore dell’ultima stagione. Adesso è passato dal Torino alla Juve e sta facendo di nuovo un grande campionato. La scuola italiana è piuttosto esigente con i difensori... Anche per questo dico che Bremer ha tutte le caratteristiche per lottare con Magalhães, Ibañez, Lucas Verissimo, Rodrigo Caio, Felipe, Léo Ortiz… Tutti devono alzare l’asticella".