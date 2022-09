Daily Mail: "Juve, Pogba ha ammesso di essersi rivolto ad uno stregone"

"Non ho mai avuto intenzione di fare del male a nessuno". Queste, secondo quanto riportato dal Daily Mail, sarebbero state le parole di Paul Pogba agli investigatori dell'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata francese, in merito alle accuse del fratello Mathias, secondo cui il centrocampista della Juventus si sarebbe rivolto ad uno stregone al fine di danneggiare Mbappé. Ad ogni modo, secondo il tabloid britannico, che cita un'indagine della Procura di Parigi, il centrocampista ex Manchester United avrebbe ammesso di aver contattato un marabout: lo scopo, però, sarebbe stato quello di proteggersi dai continui infortuni.