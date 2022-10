Juve, Chiesa calcia e segna: il rientro si avvicina

Federico Chiesa scalpita per tornare protagonista con la Juve. E la Juve non vede l'ora di riabbracciarlo: le sue caratteristiche mancano alla squadra di Allegri e, in un momento di difficoltà come quello attuale, sarebbe prezioso riuscire ad accorciare i tempi del suo rientro in campo.

Il percorso Dopo due allenamenti con la squadra, Allegri ha mandato Chiesa ad allenarsi con l'Under 17 della Juve. Come spiegato dal tecnico bianconero ("Ha fatto due allenamenti con noi e martedì va ad allenarsi con i ragazzi per non rimanere fermo. Deve ritrovare fiducia nei movimenti in campo. Ma sta bene!"), deve ritrovare confidenza con alcuni movimenti, come ad esempio i cambi di direzione, e a poco a poco acquisire brillantezza e minutaggio.