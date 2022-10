Juve, Tortu vuole aiutarti: l'ironica autocandidatura

La Juve sta probabilmente vivendo uno dei periodi più difficili della sua storia recente. I risultati non arrivano e intorno alla squadra si è creato un clima di tensione. La passione dei tifosi, però, è sempre fortissima e va ben oltre i risultati ottenuti sul rettangolo di gioco. Tra i supporters bianconeri più accaniti c'è il velocista italiano Filippo Tortu che, sui social, ha pubblicato un post ironico: il campione azzurro si dice pronto a indossare la maglia della Vecchia Signora e si autocandida per dare una mano. Taggando il profilo ufficiale della Juve, Tortu scrive: "Oh raga, comunque se serve un aiuto sulla fascia io ci sono". Nonostante il periodo buio, la Juve può contare sull'amore e l'affetto dei propri tifosi.