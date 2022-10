La Juve cambia marcia, difesa a 3 o 4: i bianconeri devono sapersi trasformare

TORINO - «E questo è molto importante, perché vuol dire che i ragazzi in campo pensano», ha sottolineato Massimiliano Allegri dopo il derby ai microfoni di Sky, commentando i cambiamenti di assetto della squadra bianconera, che per riassumere ha difeso con un 3-5-2 (o meglio 5-3-2) ed ha impostato con un 4-4-2. Per riassumere perché il passaggio da un modulo all’altro ha presentato sfumature ed eccezioni, dettate dalle circostanze. Circostanze che i giocatori, mostrando un’applicazione quasi totale dal 1’ al 95’ (cosa finora successa raramente), hanno saputo interpretare appunto pensando, per tornare alla sottolineatura del tecnico.