Vlahovic strapazza Rabiot: l'esultanza tutta da ridere spopola sui social

Juve-Empoli, la serata della seconda vittoria consecutiva della Juve in campionato, quella del ritorno al gol di Kean, ma senza dubbio anche la serata di Adrien Rabiot. Dopo la doppietta contro il Maccabi in Champions, il centrocampista francese ci ha preso gusto e ha concesso il bis nella sfida con l'Empoli. Entrambi i gol sono stati molto festeggiati da tutta la squadra, ma dopo il primo gol c'è stato un episodio con Vlahovic che sta spopolando sul web. In un video diventato subito virale, si vede tutta la felicità dell'attaccante serbo che ha esultato in maniera "particolare": la reazione di Rabiot è tutta da ridere!