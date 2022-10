Di Maria via dalla Juventus a gennaio? La risposta della moglie

La parole di Angel Di Maria , durante un'intervista speciale con Lavezzi, pubblicata dalla Conmebol a pochi minuti dal fischio finale di Benefica-Juve, ha fatto indispettire i tifosi bianconeri. "Il mio sogno è tornare a giocare nel Rosario Central "- ha detto El Fideo che, al momento si trova ai box a causa di un infortunio rimediato nella sfida di Champions contro il Maccabi . Da quando è arrivato alla Juve, Di Maria ha dovuto affrontare una serie di problemi fisici che l'hanno tenuto fuori da sfide importanti. Il suo contributo non è stato certamente quello che si aspettava il club bianconero. E queste dichiarazioni , visto tra l'altro il delicato momento della Juve, reduce dall' uscita dalla Champions League , non fanno di certo piacere. L' intervista di Di Maria ha scatenato le supposizioni dei tifosi, preoccupati dal fatto che il Fideo potrebbe lasciare Torino già a gennaio : verosimilmente però l'attaccante argentino porterà a termine il suo contratto , che scade il 30 giugno 2023 , e poi tornerà in Argentina.

La smentita di Lady Di Maria

A smentire le supposizioni dei tifosi della Juve ci ha pensato Jorgelina Cardoso, la moglie di Di Maria. Un famoso tiktoker bianconero le ha mandato un messaggio in privato su Instagram per informarla di queste voci e poi ha postato sul suo profilo Twitter la replica della donna. Perentoria e anche un po' polemica la risposta di lady Di Maria: "Smettetela di dire sciocchezze, Angel non andrà da nessuna parte a gennaio. Angel rimarrà nel club fino a quando non lo saluteranno".