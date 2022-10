Juventus fuori dalla Champions: il commento di Marchisio sui social

È un inizio di stagione da incubo per la Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono partiti con il freno a mano tirato e a fine ottobre hanno già detto addio alla Champions League e occupano l'ottavo posto nella classifica di Serie A. Vlahovic e compagni contano un ritardo di ben 10 punti dalla capolista Napoli e nella fase a gironi della Coppa dalle grandi orecchie hanno conquistato solamente una vittoria in cinque partite, in casa contro il Maccabi Haifa. Poi sono arrivati ben quattro ko: contro il Psg al Parco dei Principi (2-1), contro gli israeliani in trasferta (2-0), e contro il Benfica sia all'Allianz Stadium (2-1) che al Da Luz (4-3). Proprio il capitombolo in terra portoghese ha decretato l'eliminazione della Vecchia Signora dalla competizione e mercoledì, in casa contro il Psg, c'è da conquistare almeno l'Europa League.