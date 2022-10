Juve, Di Maria e quel sogno Rosario a Lavezzi: la Conmebol e il sale sulle ferite bianconere

È un momento difficile per la Juventus e i suoi tifosi. La stagione è iniziata decisamente male e il ko per 4-3 al Da Luz contro il Benfica ha decretato l' eliminazione dei bianconeri dalla Champions League già nella fase a gironi. A girare il coltello nella piaga ci ha pensato la Conmebol che, pochi minuti dopo il triplice fischio, con un tempismo poco felice per i supporters della Vecchia Signora, ha postato sui social un vecchio video di Di Maria che al Pocho Lavezzi dichiara di voler tornare un giorno a giocare nel Rosario Central , lì dove ebbe inizio la sua carriera.

Di Maria e il sogno Rosario Central

El Fideo, rosarino doc, non ha mai nascosto questo suo desiderio: tornare a vestire la divisa delle Canallas e chiudere il cerchio. Per i tifosi della Juventus, però, vedere quelle immagini subito dopo il capitombolo del Da Luz non sarà stato facile, ma va ricordato che Di Maria era un grande doppio ex della sfida, dato che ha indossato la casacca dei lusitani dal 2007 al 2010, subito dopo l'esperienza ai gialloblù. Fu proprio il club delle aquile a portare El Fideo dal Sudamerica in Europa, lì dove la sua carriera decollerà fino a diventare uno dei top player mondiali.

