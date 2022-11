Juventus-Psg, Fagioli e la giocata su Messi sfuggita a tutti

Dal primo gol in Serie A con la maglia della Juve alla sfida di Champions contro il Psg: l'ultima settimana Fagioli se la ricorderà per molto. Nonostante la sconfitta in casa contro i francesi, la Juve ha conquistato un posto in Europa League: contro Mbappé & co, la squadra bianconera, al di là del risultato, ha fatto una buona prestazione e i giovani bianconeri non hanno sfigurato contro i campioni. Tra i migliori sicuramente Fagioli, elogiato nel pre partita da Del Piero, ha dimostrato grande personalità ed è stato autore di una numero su Messi che ha fatto esaltare i tifosi. Sui social i supporter juventini chiedono a gran voce Fagioli titolare da qui alla fine della stagione: chissà se la richiesta dei tifosi e le prestazioni brillanti del centrocampista riusciranno a convincere Allegri che gli ha già dimostrato fiducia questa sera.