Nasce una nuova Juventus: cosa è successo e cosa succederà

Nella notte più concitata della storia juventina, passa un concetto: «Cambiamo per difenderci meglio». Arriva dal fronte della società e della proprietà, da cui fronte si sottolinea come la decisione della clamorosa rivoluzione societaria sia «condivisa» da John Elkann e Andrea Agnelli. I due l’hanno maturata nelle ultime settimane e messa in atto ieri, nel tardo pomeriggio, al termine di un Consiglio di Amministrazione straordinario. Ma andiamo con ordine. Per capire cosa è successo ieri bisogna fare qualche passo indietro. La Juventus è attaccata su due fronti: da una parte la Consob, dall’altra la Procura di Torino. Le accuse sono sostanzialmente le stesse: falso in bilancio. Due i temi: le plusvalenze che secondo gli inquirenti sono fittizie e hanno gonfiato artificiosamente i ricavi; la manovra stipendi con la quale la Juventus ha dilazionato i pagamenti degli ingaggi in pandemia, ma violando regole contabili, secondo Consob e Procura. La Consob, nella fattispecie, ha richiesto una riscrittura del bilancio imponendo dei correttivi. La Juventus ha ottemperato alla richiesta, ma tenendo con fermezza la sua posizione, ovvero la convinzione che tutto è stato fatto secondo le regole e la legge.

Un nuova CdA tecnico Una posizione condivisa da Andrea e John, ma non da tutto il consiglio di amministrazione, una parte consistente del quale propendeva per una posizione più morbida nei confronti della Consob (Andrea nella sua lettera ai dipendenti parla di «squadra non più compatta»). A questo punto i due cugini hanno deciso che non si poteva affrontare la situazione con spaccature così profonde all’interno del governo della Juventus e, quindi, l’hanno azzerato. Tutto il CdA, non solo i consiglieri che non condividevano la linea, si è dimesso e, quindi, la Juventus ha perso anche i vertici dirigenziali (Arrivabene rimane amministratore delegato pro forma perché serve un consigliere che prenda le deleghe, ma non rimarrà). Nascerà una nuova Juventus da un nuovo consiglio d’amministrazione, che sarà pensato proprio per affrontare le tempeste legali. Un CdA in cui prevarranno figure tecniche, esperte di amministrazione e diritto, pronte a proseguire la battaglia in difesa della Juventus in tutte le sedi (significativo in proposito un altro passaggio della lettera di Agnelli: «Meglio lasciare tutti insieme dando la possibilità ad una nuova formazione di ribaltare quella partita»).

Chi è Maurizio Scanavino La nuova Juventus riparte da un nome Maurizio Scanavino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Gedi, il gruppo editoriale di proprietà della famiglia Agnelli. È un’indicazione precisa: Scanavino è un amministratore di rigore, uomo di fiducia di John, cui è legatissimo. È un tecnico, non ha esperienza sportiva, ma gestionale: sarà il perno intorno alla quale ruoterà l’anima tecnica della nuova Juventus, quella che verrà costruita con esperti di diritto e contabilità. Poi ci sarà l’anima sportiva, che in questo momento trova continuità nelle figure di Federico Cherubini e Massimiliano Allegri, sempre più allenatore manager. Come e in che modo verrà rinforzata ed eventualmente riorganizzata è difficile dirlo ora, anche perché dal punto di vista temporale non è una priorità. Cherubini e Allegri hanno piena fiducia per portare a termine la stagione, nel frattempo il nuovo consiglio di amministrazione (che verrà eletto dall’assemblea del 27 dicembre) prenderà decisioni in merito.