Pogba, il messaggio social carica i tifosi della Juventus

Paul Pogba sarà l' acquisto di gennaio. Il recupero del centrocampista della Juve prosegue con otttimi miglioramenti e il rientro il campo si avvicina sempre di più. Con molta probabilità Allegri potrà contare sul numero 10 bianconero già alla ripresa dopo la sosta per il Mondiale . Il francese ha trascorso questo periodo di vacanza in compagnia della moglie, spostandosi tra Miami e il Messico , senza mai abbandonare il programma di allenamento .

Pogba e il rientro in campo

Il centrocampista francese ha voluto avvisare i tifosi della Juve che non vedono l'ora di vederlo di nuovo in campo. Sul suo profilo Instagram Pogba ha postato una story, dove indossa rigorosamente il kit bianconero, e ha scritto "Sulla via del ritorno", seguito dall'emoticon della dita incrociate.