Del Piero: "Juventus, la mia storia e il mio affetto. Le priorità ora sono altre"

Juventus, le parole di Del Piero

"La Juve sta passando sicuramente un momento molto difficile e quindi io, come tutti i tifosi, in quanto ex calciatore ed ex capitano, sto seguendo con attenzione quello che sta accadendo. Non è per niente un momento facile e quindi speriamo bene. Quello che ho voluto fare con queste mie dichiarazioni su Instagram - spiega Del Piero - è perché si parla molto della mia figura, che si affianca alla Juventus per quella che è stata la mia storia: 19 anni a Torino rappresentano tantissimo per me, per il club e per i tifosi. Quindi è ovvio che ci sia molta attenzione da parte mia nei confronti di questa situazione. Però credo altresì che essendo un momento delicato la cosa più importante per chi vuole bene alla Juventus, per chi ama la Juventus, e io sono tra questi, sia di poter lasciare innanzitutto i professionisti che ora sono stati scelti per guidare la squadra lavorare in santa pace e dal mio punti di vista, dato che mi chiedono pareri, consigli o altro, dichiarazioni in genere, io non voglio rispondere a questo con delle parole che possono essere prese in maniera particolare o speculative, o rispondere addirittura a ipotesi che vengono fatte in questo momento. Capisco chi me lo chiedo, però penso che la cosa più giusta sia quella di non commentare".

