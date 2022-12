Vlahovic nel pensieri della Premier: la Juventus risponde così

NVIATO A LONDRA - Servirà ancora qualche settimana a Massimiliano Allegri per avere a disposizione la “sua” Juventus. Perché quella vista all’Emirates Stadium contro l’Arsenal un po’ ci somiglia, ma non abbastanza per essere da rincorsa in campionato e da assalto al Napoli capolista: prima dell’epico scontro diretto del Maradona ci saranno due impegni da non sbagliare, con Cremonese e Udinese, e ancora prima altri due test amichevoli (con Rijeka e Standard Liegi) per ritrovare la condizione migliore, riabbracciare i reduci dal Mondiale (a proposito, da domani torneranno in gruppo al lavoro i polacchi Milik e Szczesny) e recuperare i tanti infortunati lasciati per strada.

Il recupero di Vlahovic e il mercato La rincorsa che attende la Juventus, sul campo, nel 2023 non può non passare dal pieno recupero di Dusan Vlahovic, che non era presente a Londra ma al quale saranno più volte fischiate le orecchie: l’Inghilterra è diventata la terra della tentazione per l’attaccante serbo, dato che diversi top club di Premier League guardano all’attaccante della Juventus come un rinforzo monstre già nella finestra di gennaio. Ma dovranno fare i conti con i bianconeri che non intendono lasciar andare tanto facilmente un elemento attorno al quale hanno costruito la struttura offensiva per le prossime stagioni. E per il quale hanno investito, nemmeno un anno fa, una cifra da top player per strapparlo alla Fiorentina: 70 milioni più bonus. Vlahovic sta pensando soltanto a ritrovare la condizione e a superare i problemi di tipo pubalgico che l’hanno limitato anche in questa stagione, prima con la Juventus e poi al Mondiale con la Serbia: seguendo il programma personalizzato, mirato al pieno recupero per la prima metà di gennaio, l’attaccante conta di restituire alla Juventus, con le prestazioni e i gol, quanto dato dal club al giocatore, a 360 gradi. Degli interessi dell’ex viola si preoccupa piuttosto il suo agente, Darko Ristic: il suo telefono squilla di frequente, perché la considerazione nei confronti di Vlahovic, nonostante un periodo opaco con i bassi che superano gli alti, resta molto alta tra club e addetti ai lavori.