Scanavino gol: "La Juve resta la Juve, stesse ambizioni”

TORINO - Scanavino gol. La nuova Juventus scende in campo per la prima volta e fa subito parecchio rumore, smuovendo il sentimento del popolo juventino, di per sé già agitato per via dell’indagine Prisma e tutto ciò che ha determinato, determina e determinerà. Le dimissioni dell’intero Consiglio di amministrazione, datate 28 novembre, hanno lasciato un primo segno che, inevitabilmente, è diventato lo spartiacque del prima e del dopo: ovvero l’era Andrea Agnelli. E così, ieri, per la prima volta, c’è stato il contatto tra la squadra e la nuova Juventus intesa come dirigenza. Per la discesa in campo del nuovo presidente Gianluca Ferrero, indicato da Exor - maggior azionista bianconero - come successore di Agnelli, occorrerà attendere dopo la metà di gennaio visto che verrà nominato il 18 gennaio. Nel frattempo ieri, con l’amichevole contro i croati del Rijeka vinta 1-0 con gol di Kean, c’è stato il battesimo di Maurizio Scanavino, già nominato direttore generale della Juventus e di fatto l’uomo incaricato di gestire questa prima fase di emergenza ma non solo. Sarà più che mai organico al prossimo consiglio di amministrazione che lui stesso sta allestendo di concerto con lo stesso Ferrero e la famiglia Agnelli.