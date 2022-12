Cuadrado e Pogba, la neve e la bufera social dei tifosi Juve

TORINO - Esattamente come Paul Pogba, anche Juan Cuadrado, ai box per un infortunio che non gli ha permesso di prendere parte alle amichevoli con Arsenal e Rijeka, ha scelto di godersi qualche giorno di relax sulla neve. Mentre il centrocampista francese non ha preso parte a nessuna gara ufficiale in stagione, né si conoscono ufficialmente i tempi di recupero, l'esterno colombiano potrebbe essere a disposizione di Allegri alla ripresa del campionato a Cremona. Gli scatti pubblicati sui rispettivi account social dai diretti interessati, ad ogni modo, non sono piaciuti a numerosi tifosi bianconeri...