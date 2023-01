Report Juve: la carta Ronaldo, De Laurentiis, Agnelli. Tutta la puntata

Report torna ad occuparsi di Juventus. Nella puntata di lunedì 16 gennaio in onda alle 21:25 su Rai 3 il programma parlerà dell’inchiesta Prisma nei confronti dei bianconeri. Tra gli argomenti anche la "Carta Ronaldo", con la testimonianza di un procuratore - che resta anonimo - indicato "molto vicino" al portoghese, il quale sostiene che il giocatore non l'avrebbe firmata. È la terza volta che Report torna a interessarsi alla Juve, argomento evidentemente molto caro alla redazione guidata da Sigfrido Ranucci: dopo le puntate sulle infiltrazioni nella curva bianconera (con il club che è risultato parte lesa e che ha fattivamente collaborato con la giustizia e per questo ha visto sparire il tifo organizzato) e sul caso Suarez (terminato con la richiesta di proscioglimento di Maria Cesarina Turco, l'avvocato della Juventus che aveva seguito l'iter burocratico per l'esame dell’attaccante all'Università degli Stranieri di Perugia), è la volta della puntata "Il bianco e il nero", preceduta dall'anticipazione delle parole di De Laurentiis, che ha ammesso di aver “usato” l’ex presidente Andrea Agnelli per scongiurare l'ingresso dei fondi. Non solo: il presidente del Napoli ha definito "morti di fame" i presidenti favorevoli all'arrivo dei fondi e la governance della stessa Lega.