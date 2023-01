Juventus penalizzata, la replica degli avvocati del club: "Palese disparità di trattamento"

TORINO - I 15 punti di penalizzazione comminati dalla Procura Figc nei confronti della Juventus nell'ambito del processo plusvalenze , rappresentano una vera e propria mazzata per la società bianconera che dovrà dunque "scontare la pena" nel campionato in corso e si vede dunque passare dal terzo al decimo posto . Quella dell'organo federale è stata una decisione addirittura più dura rispetto alle richieste del procuratore Giuseppe Chiné, che aveva chiesto "solo" nove punti di penalizzazione.

Plusvalenze, il comunicato della Juventus: "Ricorreremo al Collegio di Garanzia"

La nota dei legali della Juventus

Dopo la decisione della Procura Figc sono arrivate le prime reazione, compresa quella della stessa Juventus e dei suoi legali che hanno voluto far sentire la propria voce attraverso una nota ufficiale: "L'odierno accoglimento del ricorso per revocazione da parte delle Corte d'Appello Federale ci pare costituisca una palese disparità di trattamento ai danni della Juventus e dei suoi dirigenti rispetto a qualsiasi altra società o tesserato". Così, in un comunicato, gli avvocati Maurizio Bellacosa, Davide Sangiorgio e Nicola Apa, legali della Vecchia Signora. "Attendiamo di leggere con attenzione le motivazioni per presentare il ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, tuttavia evidenziamo, fin da ora, che alla sola Juventus e ai suoi dirigenti viene attribuita la violazione di una regola, che la stessa giustizia sportiva aveva ripetutamente riconosciuto non esistere. Riteniamo che si tratti di una palese ingiustizia anche nei confronti di milioni di appassionati, che confidiamo sia presto sanata nel prossimo grado di giudizio".

Juve, di Danilo, Perin e Bonucci le prime reazioni alla penalizzazione: "Ora è importante essere squadra"

Juve penalizzata, il messaggio di Marchisio: "Plusvalenze usate da tutti"